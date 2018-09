¿Un concurso de 'belleza afro' es racista?

¿En qué piensas cuando escuchas el título de 'Señorita Afrodescendiente'? Seguramente, como la mayoría de las personas, pensarás que se trata de un concurso de belleza en el que participan mujeres de piel oscura. Sin embargo, la edición más reciente de este concurso en Colombia puso la discusión patas arriba... cuando una mujer de piel clara fue coronada como 'Señorita Afrodescendiente'.

Sí, nosotros también estamos sorprendidos. En este episodio, Carolina, quien se identifica como una mujer negra, nos cuenta por qué este resultado la afectó e hizo que se hiciera muchas preguntas sobre su color de piel y, sobre todo, sobre cómo puede afectar a otras mujeres de piel oscura en Colombia.



Además, en este episodio, en el que no pretendemos plantear soluciones concretas al problema, hablamos con la ganadora de 'Señorita Afrodescendiente 2018', Ana Paula Rueda; con la virreina del concurso, Ana Palacios; y con la fundadora del certamen, la modelo y empresaria Belky Arizala. Conocimos sus puntos de vista y sus experiencias en cuanto a lo que ocurrió.

'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo.



En este episodio estuvo como conductora invitada María Paulina Arango, periodista de la sección de Tecnología de EL TIEMPO.



La música de '¿Qué podría salir mal?' es de Audionetwork.



