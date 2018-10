Si te dice cosas bonitas, ¡va a estafarte!

¡Hola de nuevo! En este capítulo, Juanita, una chica de Bucaramanga, nos contó cómo, luego de seis años sin haber ido a una peluquería, fue a un local del que no salió satisfecha: se sintió estafada por el precio que le cobraron por un corte de pelo que, además, no le gustó del todo. Analizamos qué fue lo que aprendió de esa experiencia. Además, te damos algunos consejos de profesionales que te ayudarán a ser un consumidor (de servicios, por favor) mucho más responsable y atento a que respeten tus derechos antes de invertir por ellos.

Por medio de la cuenta de Twitter de la sección de Especiales digitales de EL TIEMPO hicimos una encuesta antes de publicar este episodio. ¡Gracias a todos los que participaron!

#QuéPodríaSalirMal 💇🏽‍♀️ ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un corte de pelo? 💇🏽‍♀️💇🏽‍♂️#LosLeemos — Especiales EL TIEMPO (@Especiales_ET) 16 de octubre de 2018

No sabes cuánto tuvo que pagar Juanita por ese mal servicio... Escucha su episodio acá:

En anteriores capítulos de '¿Qué podría salir mal?'...

¡Tu historia puede ser un pódcast!

Si quieres enviarnos un problema del día a día que no sabes cómo resolver o que en algún momento no supiste cómo enfrentar, puedes contactarnos por nuestras redes sociales de Facebook o Twitter.



También puedes enviarnos un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com con un resumen de tu anécdota y nos pondremos en contacto contigo para que hablemos de tu testimonio. ¡Podrías ser nuestro próximo episodio!



Agradecemos cualquier comentario constructivo para mejorar este pódcast. ¡Queremos hacerlo contigo! No dudes de dejarnos un comentario en redes sociales con el hashtag #QuéPodríaSalirMal.



Puedes escuchar este pódcast cuando quieras: mientras vas de camino a algún lugar, en tu casa, a la hora del almuerzo o mientras piensas por qué gastaste tus ahorros del mes en ese paseo en el que lo pasaste tan mal. Puedes descargar este episodio en la plataforma Spreaker. ¡Ahora también pueden encontrarnos en todas las aplicaciones de pódcasts porque estamos en Spotify, en iTunes y en tu aplicación preferida de pódcasts!



La música del pódcast es de la plataforma Audionetwork.



'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



Y si quieres escuchar más pódcasts...

Te invitamos escuchar todos los pódcasts de EL TIEMPO en www.eltiempo.com/podcast.



Acá puedes revivir los episodios de…



- Al Cierre: https://www.eltiempo.com/podcast/al-cierre



- Degeneradas: https://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas



- Todo lo que Tecno: https://www.eltiempo.com/podcast/todoloquetecno



- Contraataque: https://www.eltiempo.com/podcast/contraataque



- Economicast: https://www.eltiempo.com/podcast/economicast



ESPECIALES DIGITALES