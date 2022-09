Escuché aquí el episodio: ​

En las últimas décadas, empresas de distintos sectores económicos han enfocado sus esfuerzos para el almacenamiento de toda clase de información, implementando metodologías para gestionar la cantidad de datos que se generan en el desarrollo cotidiano de su negocio.



Pero la realidad es que no todas la empresas hacen uso adecuado de los datos y de la información para la generación de valor. Estos no se convertirán en un activo valioso hasta que no se organicen con un sentido y una alineación con la visión estratégica del negocio.



(Lo invitamos a escuchar: ¿Qué es el 'open banking' y cómo implementarlo en las empresas?)



Para este episodio, Sergio Arias, Líder del Centro de Excelencia Analítica en ADL Digital Lab, nos cuenta qué elementos claves se deben tener en cuenta cuando se está consolidando una estrategia de datos para la generación de valor para el negocio.

​ADL Digital Lab presenta su pódcast, un producto con una mirada pedagógica, divertida y propositiva. Es conducido por José Carlos García, editor multimedia de EL TIEMPO.



(Para más información visite: https://www.adldigitallab.com)

(Escuche aquí todos los pódcasts de EL TIEMPO)



PÓDCAST EL TIEMPO