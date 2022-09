Escuche aquí el tercer episodio:

Es difícil no recordar la campaña del gobierno colombiano de hace unos años en el que una niña remataba diciendo “la coca, la marihuana y la amapola matan. No cultives la mata que mata”.



En el tercer episodio de ‘Coca, la mata que no mata’ abordamos cómo la estigmatización en contra de esta planta también se alimentó de discursos institucionales y sus réplicas en medios de comunicación.



Este pódcast es producido por Nido Sonoro, integrado por los periodistas y politólogos Andrés Díaz, César Giraldo y Nicolás Rivera. La investigación se financia con recursos del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

