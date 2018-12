Lo que no nos dijeron sobre la llegada del bebé

El parto no es ni la fantasía de cuento de hadas que nos contaron, ni la pesadilla llena de dolor a la que le tenemos miedo.



Ha llegado el momento esperado. Terminó el embarazo y nos enfrentamos a la llegada de nuestro hijo o hija. Y la expectativa, así como el temor, son enormes. Muchas madres, e incluso algunos cursos psicoprofilácticos, nos cuentan una realidad distorsionada, donde no hay ni siquiera dolor.

O por el contrario, otras personas nos pintan un infierno de dolor, de rasgaduras, de maltrato y de ‘tragedia’. ¡Nada de eso! Mejor no caer en los extremos y escuchar este nuevo episodio de Padres sin Instrucciones, donde haremos una aproximación realista, sincera y sin tapujos de lo que nos espera.



Un primer consejo: no tema expresar sus sentimientos y no se exija tanta perfección.



¡Bienvenidos!

