La lucha contra la violencia de género se toma Colombiamoda

'Libertad' es el mensaje que la Fundación Avon Colombia y el diseñador colombiano Diego Guarnizo compartirán en una colección, que se lanzará en la apertura del eje de moda de Colombiamoda, este 30 de julio a las 5:00 p.m.



El propósito de esta primera puesta en escena, acompañada por Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, es visibilizar la violencia en contra de las mujeres, que en las últimas semanas se ha agudizado.

En lo que va del año, No Es Hora De Callar ha documentado 128 feminicidios de niñas y mujeres, un crimen que suele ser el culmen de un ciclo de violencias de género. Además, entre el 25 de marzo y el 2 de julio, la Línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia ha recibido 11.959 llamadas, un 130 por ciento más que en el mismo periodo del 2019.



Durante tres años consecutivos, la Fundación Avon ha estado a cargo de la pasarela inaugural de Colombiamoda. Debido a las restricciones a raíz del covid-19, este año la edición 31 de la feria de moda más importante del país y de Latinoamérica se llevará a cabo de manera virtual. De esta forma, todas las personas podrán participar de esta Semana Digital de la Moda, que inició el 27 de julio.

Sobre la colección 'Libertad' que se presentará este jueves, Carolina Henao, directora de la Fundación Avon, manifestó que esta está inspirada en todas las mujeres, en especial en aquellas que debido al aislamiento social se han visto obligadas a permanecer en casa con sus agresores.



“Estamos trabajando por estas mujeres; queremos llevarles un mensaje de libertad, una invitación a tomar acción, pedir ayuda y levantar su voz”, sostuvo en diálogo con Juanita Palacio, Gerente Junior de Marca y Publicidad de Avon, en una transmisión en vivo de la Fundación para contar los detalles del evento.



Diego Guarnizo, su diseñador, reveló que "es una colección que nos invita a liberarnos de las ataduras, las limitaciones, los miedos, los pensamientos negativos, las violencias. Nuestra LIBERTAD alza el vuelo acompañada de una bandada de golondrinas que llegan a los corazones de las mujeres con mensajes de amor propio, de fortaleza, de sabiduría para que cada una confirme que el alma de la mujer no se violenta".



A su vez, Henao explicó que Colombiamoda es un espacio disruptivo para sensibilizar y visibilizar la violencia de género. “Buscamos llevar el mensaje a todos los espacios y rincones; no queremos quedarnos hablando en los mismos foros, de mujer a mujer, si no que nos escuchen hombres y mujeres, personas de todas las edades”, dijo.



Ante el incremento exacerbado de la violencia de género, cada vez es más urgente que desde todos los sectores se tomen medidas para prevenir y responder a estas agresiones. Por eso, No Es Hora De Callar y la Fundación Avon, en el marco de la iniciativa #AisladasNoSolas, se han unido para sensibilizar y luchar en contra de esta pandemia, una que la sociedad afronta desde siempre.

Luego de la presentación de la colección, que se podrá ver en la página web de Colombiamoda y en los canales Teleantioquia y Telemedellín, se llevará a cabo el panel #AisladasNoSolas. Este contará con la participación de Ricardo Hinojosa, gerente general de Avon; Jineth Bedoya, directora de la campaña No Es Hora De Callar; y Nadia Sánchez, directora de la Fundación SHE IS, también aliada de esta iniciativa.



En el conversatorio se hablará de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para responder a la violencia de género. Además, sobre por qué es importante llevar este mensaje a las víctimas y sobrevivientes, y en especial, a todo su entorno.



Todas las personas pueden ayudar a una mujer o niña víctima de violencia. Ese es el mensaje que No Es Hora De Callar recuerda constantemente. La línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia es un canal al que cualquier persona que esté afrontando violencia, o que conozca un caso, puede comunicarse las 24 horas del día, a nivel nacional.



La crisis de violencia de género que enfrenta el país y el mundo necesita de acciones urgentes. “Vestirse de libertad” es el mensaje que, en esta ocasión, visibilizará la necesidad de rechazar y denunciar las agresiones en contra de las mujeres y las niñas.



NO ES HORA DE CALLAR