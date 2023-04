La última semana de octubre del 2022, una pareja de turistas estadounidenses que había llegado a Colombia a conocer el “paraíso tropical de las Américas”, como lo anunciaba su paquete de viaje, se convirtió en la piedra angular para desvertebrar una de las más poderosas redes de explotación sexual en Cartagena.



Decenas de jóvenes eran explotadas sexualmente en clubes de Cartagena. Foto: Policía Nacional

La brigadier general de la Policía, Olga Patricia Salazar Sánchez, lideró el operativo. Foto: Policía Nacional

No alcanzaron a disfrutar más de 24 horas en ‘la Heroica’. Tras tomar seis mojitos en un bar del Centro Histórico, terminaron drogados y robados por dos mujeres.



Ellas no solo se quedaron con sus licencias de conducción, joyas, celulares, cámaras y los 3.000 dólares que tenían en efectivo, pues los despojaron hasta de la loción y el bloqueador solar. Así quedó consignado en la denuncia que interpusieron en una unidad de policía de su condado, en Norteamérica, una vez lograron terminar la pesadilla y regresar.



Un mes después, finalizando noviembre, la embajada de Estados Unidos en Bogotá ya tenía más de diez quejas de atracos a sus ciudadanos en Cartagena, bajo la misma modalidad. Con estos datos, un grupo de investigadores de la Dijín abrió la línea de acción que tenían marcada en la capital de Bolívar y empezaron a trazar líneas coincidentes en los casos.

Las jóvenes eran reclutadas en Barranquilla por un influencer. Foto: Policía Nacional

Lo que no esperaban era que un crimen de aparente fleteo y hurto calificado desembocara en la tenebrosa red que, la madrugada del viernes 21 de abril —seis meses después de iniciar el seguimiento—, fue desarticulada en medio de un gigantesco operativo de la Policía Nacional, la policía judicial de Migración Colombia y la Fiscalía, con el apoyo de la Procuraduría.



Pero, ¿qué clave se halló para descubrir a toda la red? La pareja de estadounidenses víctimas entregó detalles de lo que les había ocurrido y en la declaración que llegó hasta las autoridades en Bogotá llamó la atención un detalle sobre las personas que los abordaron la noche del robo: eran dos mujeres idénticas y muy jóvenes.

Las víctimas eran identificadas en La Torre del Reloj. Foto: John Montaño

Con esta pista, el grupo de la Dijín empezó un trabajo de campo en el bar donde los estadounidenses bebieron los mojitos y en la Torre del Reloj, donde los contactaron las mujeres.



Pasaron algunos días antes de concretar la información. Efectivamente eran dos mujeres, idénticas como lo decía la descripción de las víctimas, ya que son hermanas mellizas.



Greimary Andrea y Greisy mar Andreina Torres González, de 21 años, de nacionalidad venezolana y conocidas en los bares del Centro Histórico como ‘las Mellas’, no solo habían robado a los turistas norteamericanos. Su historial pasa la treintena de víctimas identificadas. Y no se sabe cuántos más están en el subregistro de la red criminal.



Estas mujeres son solo un eslabón de la organización. Alias Plus, el último en ser capturado el viernes al mediodía, había logrado escabullirse la noche anterior, pero los investigadores de la Dijín lograron ubicarlo en una casa, al sur de Cartagena, donde además mantenía retenidas a cuatro mujeres.

Venezolanos en la red

Jesús Romero, guía turístico, es señalado de hacer parte de la red. Foto: Policía Nacional

Otro de los capturados, también venezolano, se amparaba en un carné legal de “promotor seguro del Centro Histórico”. Jesús Aníbal Romero Infante usaba su fachada de guía turístico para identificar a las víctimas de atracos y a los clientes que compran sexo en la Torre del Reloj.



Luego de transarlos, se los entregaba a César Berrío, conocido como ‘Britany’, quien los llevaba a los nigth club Chica Linda y El Cacique, ubicados cerca al conocido sector de la bomba de gasolina El Amparo.



Allí, la historia cambia de tono y entra en el aspecto más sórdido y repugnante de la explotación sexual. Las fachadas son de un centro nocturno normal y el control de seguridad para el ingreso incluye radios y tres hombres que admiten el paso tras una charla con las cabezas de la red.

Jesús Anibal Romero usaba la fachada de guía turístico para identificar a las víctimas de atracos y clientes de los bares. Foto: Policía Nacional

Cada uno tiene un papel muy bien definido y sabe cuándo y cómo dar el golpe porque esos extranjeros que llegan a buscar ‘placer exótico’, terminan drogados y robados. El negocio es redondo.



Pero otro drama es el de las menores de edad y las mujeres que deben atender a los clientes. Cuando la Dijín, el Goes y Migración Colombia entraron, quedaron al descubierto clientes (victimarios, en realidad) y víctimas. Por más que intentaron esconderse y camuflarse tras las mesas atestadas de licor, tres ciudadanos de Estados Unidos quedaron también entre los retenidos. Estaban allí alimentando con sus dólares a la red de trata de personas.



Queda mucho por contar del “detrás de” de este gran operativo. EL TIEMPO pudo documentar, de primera mano, todo lo que pasó antes y después de la Operación Renacer, ejecutada personalmente por la directora de la Dijín, general Olga Patricia Salazar, y el corazón quedafracturado con los hallazgos. Sin embargo, el aliciente es que hoy, más de 20 mujeres, podrán tener otra oportunidad.

Jineth Bedoya Lima

Editora de género de EL TIEMPO

