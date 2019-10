El reto de las nuevas masculinidades

El 4 de febrero de 2016 ocurrió el aberrante feminicidio de Mayra Barahona en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Su compañero sentimental, identificado como Anderson Bello, en presencia de su hijo quien en ese momento tenía 3 años, se abalanzó sobre ella con un arma corto punzante propinándole heridas que de manera casi instantánea le quitaron la vida.

Debido a este hecho, el psicólogo Raúl Suarez, de la mano del Jardín Infantil Bochica en su momento, hoy llamado Jardín Infantil Mayra Barahona, crean la campaña Escuela de Nuevas Masculinidades, que busca erradicar la violencia contra la mujer y formar mediante diferentes dinámicas la integración de los padres de familia de los colegios de las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño y hacerle frente a la violencia de género en el país.



Raúl afirma que la campaña está basada en tres pilares fundamentales. El primero es cómo volverse promotores de masculinidades no violentas; el segundo es impulsar masculinidades comprometidas con los asuntos de crianza de niños y niñas; y el último, cómo ser gestores de masculinidades comprometidas con las labores domésticas.

A partir de ello, en dos de los jardines infantiles Bochica y Santander, se comenzaron a realizar diferentes dinámicas integradoras dirigidas hacia los padres de familia, donde se implementaron labores tales como tejer, cocinar y bailar, entre otras, para así nivelar las cifras, ya que las cifras indican que alrededor del 95 por ciento son madres y el 5 por ciento padres.



Raúl relata que debido a su gestión y la ayuda del subdirector local de la Secretaría de Integración Social, Jose Artur Bernal Amorocho, se logró proclamar el pasado viernes 27 de septiembre, como Jardín Infantil Mayra Barahora Rodríguez. Adicional a todo esto, lo que buscan es la creación de políticas públicas que hablen de hombres.



Durante los años de trabajo de la campaña no se ha limitado a trabajar solo con los padres de familia si no también formar a los docentes y niños sobre tres premisas: educar a los niños bajo el concepto del respeto por los otros, formarlos en la no violencia y comprometerlos desde temprana edad a realizar actividades compartidas desde la casa.



En este episodio del podcast semanal de No Es Hora De Callar encontrarán la historia de la iniciativa promovida por Raúl Suárez sobre el desarrollo de la Escuela de Nuevas Masculinidades Mayra Barahona.

NO ES HORA DE CALLAR