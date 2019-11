Relato de una sobreviviente de feminicidio / No Es Hora De Callar

El hombre que decía amarla, Yerson Neva, intentó asesinarla el 23 de noviembre de 2014. Argumentó que no fue capaz de resistir la ruptura de la relación que tenía con ella. Le propinó cuatro heridas con un cuchillo profesional de cocina y, seguro de que Kelly moriría, la llevó al hospital diciendo que la habían herido en medio de un atraco.

Pero ella sobrevivió y hoy es la voz de centenares de familias de mujeres que no corrieron con la misma suerte.



Cinco años después Kelly relata que ha tenido que pasar por muchas etapas para superar esa lucha consigo misma, con una sociedad indolente y una justicia limitada, ya que como ella lo asegura, “la justicia me dio una puñalada peor que las de Yerson”.

A su caso se suman los de cientos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, entre las sobrevivientes y las que ya no están; tan solo entre enero y septiembre de este año, Medicina Legal ha reportado 231 asesinatos de mujeres, perpetrados por sus parejas sentimentales; de estos, 81 han sido identificados plenamente como feminicidios.

Para Kelly, el país ha normalizado la violencia contra las mujeres, la justicia es tan deficiente y las autoridades y la sociedad están tan amnésicos, que terminan justificando el accionar de los victimarios.



Su caso va camino a esa impunidad de la que habla: su victimario fue sentencia a tan solo ocho años y seis meses de prisión, pero la fiscal encargada del caso quitó el agravante de tentativa de feminicidio sin justificación alguna, y hoy él está libre.



Para Kelly, la decisión tomada por los jueces le deja un sinsabor y comienza a sentir de nuevo el temor de tener ese "fantasma" muy cerca..



Pero ella es otra. Es una persona completamente renovada, empoderada y que lucha día a día por los derechos de las mujeres. Dice que le ayuda saber que es un ejemplo a seguir para muchas mujeres y hace una invitación a todas las que afrontan algún tipo de violencia por parte de su pareja: “Sí hay esperanza, hay que salir a hablar”.



En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, Kelly Méndez, mujer sobreviviente de intento de feminicidio, habló con Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, sobre su proceso después de cinco años de los hechos, las batallas que ha debido librar y cómo es su vida hoy.

NO ES HORA DE CALLAR