¿Y si uno de mis hijos es homesexual?

Un amor que nace entre dos jóvenes, hombres, y que busca romper los estereotipos y los señalamientos de un mundo cristiano evangélico, es la trama central de la primera obra literaria del escritor samario David Escobar.



Su novela ´Nadamos en el mismo Mar', lleva al lector a confrontarse con su tolerancia, aceptación y defensa del homosexualismo, como una condición natural en los seres humanos. Este relato de respeto en la diferencia y la igualdad es también un mensaje a los padres que tienen hijos con orientación sexual diversa y una reivindicación a la comunidad LGTBI.

Esta obra narra la historia de amor de dos jóvenes homosexuales a inicios, que deben sobreponerse a los prejuicios morales, sociales y religiosos que interponen sus familias y la sociedad en general, para así demostrar que toda forma de amor es posible.



El nombre del libro nació cuando Escobar viajaba en una lancha, en Santa Marta, y una niña que iba acompañada de su familia le preguntó a su padre ¿cierto que todos cabemos en el mar? a lo que él respondió: “sí hija, todos cabemos en el mismo mar”.



A partir de esa frase, que para él reúne todo el sentido de la pluralidad, le dio sentido a esta novela que busca romper estereotipos para hablar libremente de la diversidad sexual. De hecho, David cuenta que eso es lo que busca principalmente con el libro: mostrar que a pesar de pensar, actuar o profesar diferente religión, todas las personas tienen los mismos derechos y se debe comenzar a convivir en una sociedad de respeto y empatía por el otro.



El escritor samario asegura que ´Nadamos en el mismo mar' es una novela que está escrita desde el amor y desde la postura de quien lo ha vivido, y quiere cumplir la función de propiciar los diálogos con las familias, que no han podido liberarse de ese “peso” que les ha impuesto la sociedad como una forma de castigo, por tener un hijo o hermano homosexual.

Escobar cuenta que en pleno siglo XXI se han comenzado a facilitar muestras de entendimiento por parte de la sociedad, a las orientaciones sexuales diversas, pero que aún predominan las culturas esquivas a ellas; y por eso considera un paso agigantado la elección de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque es una lección de tolerancia.



“Los LGBTI no tienen más derechos que los otros, tienen un trato diferente, pero todos tienen los mismos derechos”, afirma.



Escobar habló de tres reflexiones que quiere dejar a la sociedad y principalmente a los padres o familiares de personas homosexuales. La primera es que los invita a romper el estereotipo de que ellos son los culpables por temas de crianza o malas amistades. “Ustedes no son culpables de nada”.



La segunda es que es importante que se acerquen a sus hijos o hermanos. Ellos, al igual que todos, también se enamoran y quieren tener el apoyo de su familia. Y por último, que busquen aliados; se debe ser consciente de que el homosexualismo es algo que aún no se ha normalizado y es muy complicado, pero que la ayuda de diferentes personas que hayan pasado por situaciones similares ayudará a asimilar y entender de mejor manera las cosas.



En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, el escritor y comunicador David Escobar habla sobre la escritura de su libro, los retos que tuvo al hacerlo y lo importante que es hablar sobre un tema que aún se considera tabú, como las orientaciones sexuales diversas.



NO ES HORA DE CALLAR