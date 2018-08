¿Puede el dolor transformarse en energía para salir adelante?

“El dolor es una fuerza muy poderosa que así como destruye, se puede transformar en una energía que llene de vida y ayude a encontrar la felicidad”. Así lo considera Catalina Barragán, quien hace parte de la campaña No Es Hora De Callar y tiene como rol principal realizar los procesos de sanación a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

A partir de talleres con dibujo, escritura, masajes y meditación, Catalina ha motivado a estas mujeres a dejar a un lado el dolor que genera un crimen tan atroz como la violencia sexual y a volver a confiar en ellas mismas. “El primer paso de este proceso es sentir. Muchas veces se nos olvida esto cuando pasamos por un suceso doloroso, sobre todo en una violación. Entonces el primer paso para sobrepasarlo es poder aceptar todos esos sentimientos que ocultamos, que nos comemos”, afirma Barragán.



En noviembre de 2016 surgió ‘Proyecto Tumaco’, una iniciativa de No Es Hora De Callar, liderada por la periodista Jineth Bedoya Lima, con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual del Pacífico sur colombiano, en la que se realizaron estos talleres.

Al principio, estas mujeres no hablaban, miraban al suelo y preferían no compartir sus testimonios sobre lo que les había sucedido. Pero poco a poco, con ayuda de diferentes actividades, se logró una gran evolución. “Al final del proyecto eran mujeres completamente diferentes. Hoy son mujeres alegres, que miran a los ojos, que se ríen entre ellas y saben que no son las únicas que han pasado por esto”, relata Barragán,



En este episodio del podcast semanal de No Es Hora De Callar, la periodista de EL TIEMPO Alejandra González, quien hace parte del equipo de la campaña, habló con Catalina Barragán, encargada de los procesos de sanación en No Es Hora De Callar, sobre cómo se puede transformar el dolor que deja la violencia sexual en una energía positiva que motive a estas mujeres a salir adelante.