En cuidados intensivos continúa niña de 4 años agredida sexualmente

En crítico estado de salud continúa la niña de 4 años que el pasado lunes festivo 29 de junio fue agredida sexualmente por Sebastián Mieles Betín, un hombre de 27 años, en la zona rural del municipio de Garzón, Huila. La niña se encuentra en coma inducido en la clínica Medilaser en Neiva, donde los médicos intentan salvarle la vida.



De acuerdo con la denuncia publicada por el diario La Nación, la menor fue raptada por Mieles, oriundo del departamento de Sucre, en la vereda de Puerto Alegría, en Garzón. El hombre, que se había ganado la confianza de la niña y su familia, pues trabajaba para ellos, la llevó a una zona boscosa, en donde la golpeó brutalmente y agredió sexualmente.



Sus padres denunciaron que alrededor de las 8:30 p. m., cuando se encontraban cerrando un establecimiento en el que trabajan, su hija desapareció. Tras una hora de búsqueda exhaustiva, la encontraron cerca de la quebrada Caguancito, a 600 metros de su hogar, con signos de violencia y abuso sexual. Inmediatamente fue llevada al hospital del municipio, pero por sus graves lesiones fue trasladada a Neiva.



Según manifestó Mario Andrés Suaza, gerente de la clínica Medilaser, “la niña ingresó en muy malas condiciones generales, está con intubación orotraqueal, con un choque neurogénico, tiene trauma de tórax, trauma craneoencefálico, de abdomen, facial y además desgarros perineales y vaginales”.



El victimario fue capturado, en el lugar donde atacó a la niña, por la misma comunidad que evitó su huida. Desde el 30 de junio, cuando se legalizó su captura, se encuentra privado de la libertad bajo medida de aseguramiento. Le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado en grado de tentativa, cargos que no aceptó. Por cada uno de estos crímenes podrá pagar de 16 a 30 años y de 20 a 37 años de prisión, respectivamente.



“La niña tiene un pronóstico reservado. Tenemos conocimiento de que está en coma inducido, para que, en medio de su tratamiento médico, puedan salvarle la vida”, afirmó el coronel Mauricio Barrera, comandante de la Policía de Huila.



Agregó que si la comunidad no hubiera buscado inmediatamente a la menor, por sus lesiones hubiera podido perder la vida. Sobre la hipótesis de que Mieles pretendía asesinarla, sostuvo que considerando el lugar al que la llevó y las condiciones en las que se encontraba, existe la posibilidad de que hubiera podido cometer este delito.



Los habitantes de Garzón realizaron un plantón en el municipio como muestra de repudio hacia el agresor y para rechazar la violencia de género, que en las últimas semanas se ha disparado en todo el país.



“La menor continúa en una unidad de cuidados intensivos pediátrica, con soporte ventilatorio con monitoreo neurológico permanente y con electroencefalograma”, explicó el gerente de la clínica en donde se encuentra la niña, que hoy batalla por su vida.



