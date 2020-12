Prevención de violencia sexual sigue siendo prioridad de Reino Unido

Durante los 16 días de activismo de la ONU contra la violencia de género, hemos conmemorado nuestro trabajo en esta área. Como Representante Especial del Primer Ministro del Reino Unido para la Prevención de la Violencia Sexual en Conflicto, quería compartir algunos de los aprendizajes de mi reciente visita virtual a Colombia.

Este problema nunca ha sido más importante, ya que la ONU informó de una “pandemia en la sombra” cada vez más intensa de violencia contra mujeres y niñas. Por eso, agradezco al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a la ONU por exponer la situación en el país. El formato virtual del viaje debido a la pandemia, también me permitió reunirme con defensoras de derechos humanos en varias regiones.



Conocí a Carmen Rosa Pabón, periodista de 'Meridiano 70' en Arauca, quien señaló los desafíos de trabajar en la frontera con Venezuela y las constantes amenazas de los grupos armados. Luego, Elizabeth Moreno de la Consejería General Comunitaria de San Juan, Chocó, explicó la difícil situación que enfrenta la comunidad afrocolombiana por la violencia sexual y décadas de conflicto armado. Mientras que Mónica Niijbé Jeembuba, líder de la comunidad Nukak en la Amazonía, habló de las experiencias de las comunidades indígenas, destacando que todas las víctimas merecen dignidad y respeto.



Nuestro objetivo es la prevención, pero también se centra en el bienestar integral de las víctimas: los sobrevivientes y sus experiencias deben estar en el centro de lo que hacemos. El apoyo no puede limitarse al bienestar físico, también debe incluir elementos psicosociales, pedagógicos y legales para ayudar a la recuperación.

Seguimos comprometidos para trabajar en todo el mundo y el mes pasado lanzamos la “Declaración de la Humanidad” entre los líderes mundiales de fe y creencias para abordar el estigma que enfrentan las sobrevivientes de la violencia sexual. No puede ser correcto que quienes ya han sufrido tanto se enfrenten al rechazo de sus comunidades, el de sus familias y, con frecuencia, por parte de los sistemas legales.



Esto fue destacado en una conversación con las reconocidas activistas colombianas Jineth Bedoya y Pilar Rueda, quienes reiteraron el rol de las instituciones en la sensibilización y el abordaje de la violencia sexual. En junio, el Reino Unido lanzó el Código Murad, que mantiene los estándares internacionales para registrar estos crímenes con sensibilidad para los sobrevivientes. El Código previene más traumatismos por parte de gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil al reforzar la recopilación de evidencia, fortalecer la justicia y la rendición de cuentas. Me enorgullece que hayamos podido ayudar con este importante trabajo.



Como Ministro de Derechos Humanos del Reino Unido, dos sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto me asesoran e insto a otros gobiernos a que adopten este enfoque. Nuestro objetivo es garantizar justicia para las víctimas y que los perpetradores rindan cuentas. Así mismo, queremos desestigmatizar la violencia sexual para que ningún sobreviviente, ni hijos nacidos de violaciones, sean discriminados.



Entre todos debemos apoyar este importante trabajo. Como dice Jineth Bedoya, "no es hora de callar"; el momento de actuar es ahora.

*Lord (Tariq) Ahmad de WimbledonMinistro de Derechos Humanos del Reino Unido y Representante Especial del Primer Ministro para la Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos.

