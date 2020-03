La lucha por una menstruación sin impuestos

Justo en este instante hay mujeres que están menstruando y que, por lo tanto, deben adquirir productos de higiene. Hasta hace unos años debían pagar IVA por cada artículo, como si se tratara de un lujo y no de un producto de primera necesidad. Hoy, gracias al activismo de varias mujeres, ese “impuesto sexista” no existe.



#MenstruaciónLibreDeImpuestos nació hace cinco años para exigir que se eliminaran los impuestos de toallas higiénicas y tampones. Luego de acudir al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República sin recibir respuestas positivas, lograron que en el marco de la reforma tributaria del 2016 se redujera el gravamen del 16 al 5 por ciento.

Sin embargo, como el objetivo era eliminarlo, acudieron a las altas cortes. En el 2018 ganaron una batalla más, cuando la Corte Constitucional les dio la razón, pues consideró que este impuesto sí podía ser una forma de discriminación directa hacia las mujeres.



La campaña se convirtió en un referente en la región, pues Colombia es el primer país de Latinoamérica que eliminó este impuesto de los productos de higiene menstrual.

“Para el año 2015 la tarifa general de este impuesto (el IVA) era del 16 %. Al estudiar el estatuto tributario nos dimos cuenta de que toallas y tampones tenían la tarifa plena. ¿Qué significa esto? Que era tratado como un artículo de lujo (…) y los artículos de primera necesidad no deben tener impuestos” afirmó Natalia Moreno Salamanca, una de las promotoras de la campaña.



Ahora el gran reto es garantizar que en la práctica, esta victoria se vea reflejada en el bolsillo de las mujeres. La sentencia del alto tribunal es de carácter obligatorio; por consiguiente, las empresas productoras de artículos de higiene menstrual deberían reducir sus precios, pues están exentos de este impuesto. Aun así, no hay una muestra representativa que demuestre que, en efecto, hoy los productos son menos costosos.



Lo cierto es que, pese a la victoria, no todas las mujeres tienen acceso a productos de higiene menstrual. Esta es una clara vulneración de sus derechos, pues sus actividades diarias se ven truncadas por no poder comprar una toalla higiénica o un tampón. O, en el mejor de los escenarios, una copa menstrual.



“Ninguna mujer debe dejar de vivir su vida por no poder comprar toallas y tampones”, manifestó Moreno, quien considera que es momento de empezar a hablar de derechos menstruales en el país.



Pese a que el camino es largo, la batalla de este grupo de activistas representa un gran paso en la reivindicación de los derechos de las mujeres, quienes no solo tienen jornadas laborales más largas y salarios más bajos, sino que se enfrentan día a día a lo que se conoce como el “impuesto rosa”.



En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, Natalia Moreno Salamanca, una de las promotoras de la campaña, habla sobre cómo fue dar esta lucha por un derecho fundamental de las mujeres.

NO ES HORA DE CALLAR