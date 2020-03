La lucha por la reivindicación del 8 de marzo

Hace más de un siglo, 140 trabajadoras textiles fallecieron en una fábrica en Nueva York. El 25 de marzo de 1911, día de los hechos, marcó un momento trágico en la lucha por la reivindicación y las mejoras de los derechos laborales, suceso que lamentablemente, terminó en un incendio que les costó la vida.



En 1977, y luego de múltiples hitos que marcaron el movimiento por la reivindicación de los derechos de las mujeres, la ONU aprobó una resolución en la que proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, el significado de esta fecha se ha desdibujado. Hoy colegios, universidades, empresas y demás, que en un intento por homenajear a las mujeres en su día, suelen darles detalles como flores y chocolates. Para algunas mujeres, esto no visibiliza el trabajo que se ha hecho por los derechos; por el contrario lo trivializa.

“En mi colegio crecimos pensando que el Día de la Mujer no era sino una fecha para recibir un chocolate y una rosa, y para sentirnos especiales por el hecho de ser mujeres”, dice Laura Torres, una de las mujeres que trabaja con la campaña No Es Hora De Callar.



En los últimos tres años las calles de algunos países como España, México, Chile y Argentina se han llenado de voces femeninas exigiendo mejores condiciones para ellas. En Colombia el movimiento de mujeres aún no es tan fuerte, aunque algunas ciudades sí tienen manifestaciones y expresiones en el marco de este día.



“Las mujeres ahora se están empoderando y se están dando cuenta de que es necesario levantar la voz y exigir la igualdad que antes no teníamos”, señala Daniela López, otyra de las integrantes del equipo de No Es Hora De Callar y para quien esta es una generación que ve con otros ojos la lucha de las mujeres.

Ante tal panorama, las mujeres de No Es Hora De Callar coinciden en que el auge de estas reivindicaciones resulta esperanzador. Precisamente por ello es fundamental sumar más voces y voluntades, tanto de hombres y mujeres, como de los diversos colectivos del movimiento feminista, para que la equidad y la igualdad sean una realidad.



“Este es un tema no exclusivo de mujeres, sino de sociedad; la equidad y la igualdad es un tema de derechos humanos, no exclusivo de hombres y mujeres”, expresa Jineth Bedoya, directora de No Es Hora De Callar y subeditora de EL TIEMPO. Bedoya, además recalcó que la disparidad y violencia de género sigue afectando más a las mujeres, pese a que son la mayoría en el mundo.

En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, el equipo de mujeres de la campaña habló sobre el significado del 8 de marzo, el momento histórico que atraviesa el movimiento feminista en el mundo y en el país, y por qué es importante juntar esfuerzos para lograr la reivindicación de los derechos de las mujeres.



