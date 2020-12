La lucha de Bucaramanga para llegar a cero feminicidios

El 7 de febrero de este 2020 que está terminando, un doble feminicidio conmocionó a Bucaramanga. Angie Paola Cruz Ariza y Manuela Betancourt Vélez, dos jóvenes de 21 y 22 años, amigas y estudiantes universitarias, fueron asesinadas por Argemiro Alberto Urrego, un hombre de 27 años. El atroz delito no solo causó estupor. También movilizó a las autoridades para seguir fortaleciendo sus herramientas de prevención y atención frente a la violencia de género.



(Lea también: Cinco ciudades del país levantan su voz contra el feminicidio)

“Estamos incentivando la denuncia, porque esta es una manera de que la violencia de género no se quede en la impunidad. También, hemos trabajado con agencias de cooperación internacional, para poder seguir implementando iniciativas tanto de denuncia como de acompañamiento a mujeres y niñas”, explica el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, a propósito de la agenda frente a la violencia de género y el fortalecimiento que le ha dado su administración al equipo de Equidad y Género de la Alcaldía.



Agrega, además, que frente al delito de feminicidio el deber que le ha transmitido a todos los funcionarios es que se debe evitar, a toda costa, que se registre otro crimen de este tipo en la ciudad. Por esta razón, el Equipo de Equidad y Género de la administración ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer a todas las instituciones que pueden prevenir y responder adecuadamente a la violencia contra mujeres y niñas. Para esto, recientemente se creó un comité especializado en abordar violencias por razones de sexo o género.



(Además: Prevención de violencia sexual sigue siendo prioridad de Reino Unido)



“Hacerle frente al feminicidio implica lograr transformaciones profundas en las relaciones entre hombres y mujeres y, además, en la aceptación de las conductas equivocadas y violentas que hay en las relaciones sentimentales. Esto no es fácil y requiere de procesos continuos educomunicativos”, detalla Graciliana Moreno Echavarría, asesora de la Alcaldía de Bucaramanga, a cargo del Equipo de Mujer y Equidad de Género.



Según explica la funcionaria, es por esta razón que desde la administración están sumando esfuerzos con otras entidades, con el objetivo de diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación que eduque a las personas y les sensibilice sobre el tema. En ese esfuerzo, sumaron a la Universidad Industrial de Santander, en donde estudiaban Angie Paola y Manuela. De hecho, fue su brutal asesinato el que motivó a la universidad a adoptar y fortalecer medidas de prevención de violencia de género. Próximamente se publicará una cartilla, piezas informativas y un documento de consulta pública.



(De interés: 768 mujeres en Bogotá, en riesgo extremo de feminicidio)



Otra de las estrategias de la Alcaldía es la creación de un código alerta, cuyo propósito es identificar cuándo una niña o una mujer se encuentran en una situación de riesgo inminente. Para Graciliana Moreno, desde mayo de este año, cuando se implementó esta medida, hubo una disminución de las víctimas de feminicidio.



También se habilitó la opción de un chat de WhatsApp, en el que se responde de manera inmediata a quien acude a este canal. Una vez la persona se comunica con las autoridades, puede recibir ayuda de la Policía y la Fiscalía, al igual que atención psicosocial y jurídica. “La línea 3126740066 nos ha permitido, en época de pandemia en la que ha aumentado la violencia de género, brindar rápido acompañamiento”, señala el alcalde Cárdenas al respecto.



(Le recomendamos leer: Los nuevos servicios para la protección de la mujer en Bogotá)



De otro lado, según el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, que documenta casos en el departamento de Santander, desde el 2017 al 2019 han ocurrido al menos 66 feminicidios. Sin embargo, de acuerdo con Gina Pineda, su directora, la Fiscalía General de la Nación tiene un registro de 29 casos. “De cada dos feminicidios en Santander uno se oculta o se investiga erróneamente, generalmente como un homicidio”, explica.



De acuerdo con Pineda, este subregistro tiene graves efectos, no solo porque se está desacatando la Ley 1761 de 2015, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely, si no porque se vulneran los derechos de los familiares de las víctimas, quienes tienen más dificultades para acceder a la justicia. Además, “se envía el mensaje de que un feminicidio es un delito tolerable, porque no se investiga ni se judicializa correctamente”.



(Además: Más de 200 mujeres y niñas, víctimas de feminicidio en 2020)



La directora del Observatorio agrega que en el departamento no hay política pública dirigida a atender a las familias de los niñas y mujeres víctimas de feminicidio. Muchas no cuentan con defensores públicos que puedan abogar por sus derechos, cuando, por ejemplo, la Fiscalía imputa un feminicidio como un homicidio. Tampoco se brinda ayuda y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres.



Para el alcalde de Bucaramanga, si bien es cierto que se han endurecido las penas y las autoridades están haciendo su trabajo, todavía hay mucho por hacer. “Todo esto es importante pero no es suficiente, porque todas las personas debemos comprometernos con respetar la vida e integridad de las mujeres y el rol que cumplen en nuestra sociedad”, expresa.



(Le recomendamos: 'Perder a una hija de esta manera marca para siempre')



De acuerdo con Cárdenas, los dirigentes tienen una responsabilidad enorme tanto al ejecutar programas para erradicar la violencia, como al rechazar comportamientos que vulneren los derechos de las niñas y mujeres. “Como autoridades, pero también como hombres tenemos un deber fundamental para que esto cambie. (...) “Soy padre de tres hijas y me duele profundamente imaginar que una de ellas pueda ser víctima de feminicidio. Esto no debe seguir pasando”, dice.



Honrar la memoria de Manuela y de Angie Paola es el mensaje que el alcalde y su equipo quieren enviar a todos los ciudadanos. La mejor manera de hacerlo es seguir trabajando para que ninguna otra mujer y niña sea víctima de feminicidio.



El pasado 23 de noviembre, de la mano de la campaña No Es Hora De Callar y la Fundación Avon para la Mujer, levantaron la voz por ellas y otras 207 víctimas. En la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, en el marco del acto de memoria #NoEsHoraDeCallar el feminicidio #AisladasNoSolas, leyeron sus nombres y se expusieron 90 rostros. Ahora, la exposición recorrerá otras zonas de la ciudad, en donde las fotografías de Manuela y Angie Paola les recordarán a los bumangueses la necesidad de erradicar la violencia de género.

Lea también:

- María de los Ángeles batalló por su vida hasta el último minuto

- ‘La vida me quitó a mi hija, pero me dio a mis tres nietos’

NO ES HORA DE CALLAR