La Iglesia Católica en el ojo del huracán

Dejad que los niños vengan a mí, así se titula el libro del periodista Juan Pablo Barrientos, una investigación periodística que busca poner sobre la mesa los casos de abusos contra menores que han sido cometidos por varios sacerdotes de Iglesia católica en Colombia.



Esta investigación que hoy pone en el ojo del huracán a varios sacerdotes, recoge testimonios de decenas de víctimas, abusadas cuando Eran niños.



Juan Pablo Barrientos reflexiona que en el mundo no hay entidad, organización o empresa más machista que la iglesia y que ese mismo machismo puede generar abuso sexual.

El periodista, al comenzar a investigar en los directorios telefónicos de la arquidiócesis, dio con 17 sacerdotes que no habían sido asignados, de esos casos quedó con un nombre, Mario Castrillón, el único padre condenado a 100 meses de prisión por el delito de abuso sexual contra menores de edad; su primera parte de la historia salió a la luz pública el 18 de marzo de 2018 en W Radio.

Juan Pablo siempre manejó, a lo largo de su investigación, la idea de que en su libro debería poner por encima a la víctima que al victimario. En Colombia “siempre ponemos en tela de juicio a la víctima y no al victimario”, señala Barrientos.



Después de tener la primera parte de su investigación logró, debido a las presiones mediáticas hechas por su medio de comunicación, que el arzobispo Ricardo Tobón, confesara en entrevista que sí sabía de los casos de pedofilia al interior de la iglesia, haciendo referencia al del sacerdote Roberto Cadavid, que pudo llegar a abusar alrededor de 15 menores de edad.



Barrientos añadió que “la pederastia no son casos aislados, son curas que actúan bajo la protección de la religión” y que se debe ser consciente de que se está hablando de crímenes, no de pecados.



Expertos señalan que esta conducta, que se repite en varios países, puede tener como causa principal el celibato, que es el estado de soltería permanente en el momento de estar ejerciendo la religión. Adicionalmente, las estadísticas arrojan que en estos casos casi un 89 por ciento de las víctimas son niños, que generalmente son vulnerables o de bajos recursos.



Esta semana un juez de Antioquia ordenó suspender la venta del libro mientras se resuelven una seria de tutelas interpuestas por algunos de los clérigos mencionados.



En este podcast semanal de No Es Hora De Callar el periodista Juan Pablo Barrientos dialoga con Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO sobre la problemática que afecta la Iglesia católica y de cómo realizó la investigación.



