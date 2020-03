Investigan si agente de la Sijín es responsable de feminicidio

Las autoridades siguen indagando si un uniformado de la Policía es el responsable del asesinato de la mujer, que horas antes del crimen, recibió su título de especialización en Gerencia de Talento Humano.



El feminicidio ocurrió en la madrugada del pasado 29 de febrero. Cindy Julieth Morales, de 28 años, fue encontrada muerta y con signos de tortura en su lugar de residencia.

Cindy fue hallada por su padre en el domicilio, amarrada a su cama y con signos de tortura y heridas de arma blanca, según las primeras versiones de la Policía. El hecho ocurrió en el barrio La Victoria, en la ciudad de Florencia, Caquetá.

El día anterior, Cindy se había graduado de especialista en la Universidad de la Amazonia. La alma mater se refirió al lamentable hecho en un comunicado: “Nos unimos al dolor de la familia Morales Salguero, especialmente a la de sus padres y hermanos (…). Confiamos en la pronta actuación de la justicia para esclarecer este crimen y castigar al responsable”.

Morales era administradora de empresas y gerente de zona de ventas por catálogo en Avon Colombia. A las seis de la tarde del lunes 2 de marzo, un grupo de personas, entre ellos familiares de Cindy y colectivos feministas, realizaron un plantón frente las instalaciones del Comando de la Policía de Florencia, en el cual rechazaron el acto de feminicidio e hicieron un llamado a las autoridades para que se haga justicia en este asesinato.

Familiares señalan como presunto asesino al exnovio de Cindy, quien sería un miembro activo de la Sijín de la Policía. Sin embargo, este se habría acercado a las instalaciones de la entidad para declararse inocente. La pareja había terminado su relación en noviembre del 2019.



Por su parte, el comandante de la Policía de Caquetá, coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón, se pronunció acerca del crimen. “Estamos acompañando a la familia, y aportando nuestro material al CTI para que este caso se esclarezca lo más pronto posible”, señaló.



El oficial además aclaró que hasta no tener las pruebas suficientes, no es posible señalar a alguien en particular como responsable.



