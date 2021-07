Gimnastas alemanas usan uniforme enterizo 'cansadas de sexualización'

Con EFE



La muy criticada multa al equipo noruego femenino de balonmano, por negarse a usar bikini para competir en un torneo europeo, ha generado una amplia polémica que ya toca a los Juegos Olímpicos: las gimnastas alemanas han decidido usar uniforme enterizo, "cansadas de la sexualización" de las imágenes de las competidoras.



Incluso señalaron que están cansadas del mal uso que le dan a algunas de esas imágenes de las gimnastas en trajes estilo bikini, sobretodo en ambientes digitales.



Para leer: Bogotá se abre a fútbol, conciertos y discotecas con aforo del 50 por ciento

Las gimnastas de la selección alemana eligieron, en votación, competir en los Juegos Olímpicos con uniforme de cuerpo entero que cubre también las piernas hasta los tobillos.



Importante: Combinar AstraZeneca y Pfizer elevaría seis veces los anticuerpos



"Queríamos demostrar que cada mujer, cada una, debe decidir qué ropa llevar", dijo La tres veces olímpica Elisabeth Seitz. "No significa que no queramos seguir usando el atuendo tradicional. Es una decisión que se toma día a día, en función de cómo nos sintamos y de lo que queramos", añadió.



La propia Federación Alemana de Gimnasia en abril pasado había ya reglamentado el uso de estos trajes completos como una declaración en contra de "la sexualización en la gimnasia".



Entrenadores y público apoyaron la actitud de las atletas alemanas y su decisión de elegir, libremente, con cuál traje se sienten cómodas para competir.



Según las deportistas alemanas, es un gran paso que las gimnastas usen uniformes que no las obliguen a estar pendientes de si se mueven o de lo que dejan ver cuando hacen sus ejercicios, una acción que ha sido contemplada como una forma de evitar dicha sexualización de las competidoras.



No olvide: Un pastor le dijo a mi mamá que no se vacunara y ahora murió de covid



Por su parte el equipo noruego femenino de balonmano de playa declaró en su cuenta de Instagram que se sienten muy felices por el gran apoyo y respaldo que han recibido en rechazo por su multa, la cual fue impuesta por negarse a jugar con el tradicional panty estilo bikini, sino con pantalonetas largas ajustadas: