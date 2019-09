¿Tiene futuro la cadena perpetua para violadores?

Entre los proyectos de reformas de ley que mantienen a la expectativa a la opinión pública se encuentra el de cadena perpetua para violadores. El debate sobre esta medida sigue generando controversia por la efectividad que pueda tener.



Pero, entre tanto, las cifras de abuso contra niños, niñas y adolescentes siguen en aumento sin soluciones inmediatas. Las cifras del ICBF y Medicina Legal indican que diariamente 66 niños son abusados sexualmente en Colombia; adicional a esto, cada día mueren alrededor de 22 niños por causas violentas. Juan Francisco Valbuena, periodista de la sección política de EL TIEMPO, señala que este es un tema que genera gran debate, ya que muchos argumentan que nadie sabe si esta reforma bajará las altas cifras de violencia sexual contra menores.

Varios congresistas plantean que no es viable este proyecto debido a la crisis carcelaria que hay en el país, y que alcanza niveles históricos de hacinamiento. Sin embargo, el presidente Iván Duque ha insistido el apoyar la iniciativa y así lo ha hecho su partido, el Centro Democrático.

Varios analistas también han concluido que la pena de cadena perpetua es desproporcionada contrastando la realidad del país y a la luz del código penal. Para ellos, es innecesaria por las mismas penas que están establecidas para violadores de niños, ya que los 60 años de prisión (máxima condena en el código penal colombiano) equivaldrían a prácticamente a una cadena perpetua. Aún más teniendo en cuenta que las condenas para violadores y asesinos de niños no tienen rebaja bajo ninguna circunstancia.



Adicional a esto, en temas de gasto presupuestal supone una inversión adicional de 29.000 millones de pesos al año, sin tener en cuenta que se deberían construir más cárceles en todo el territorio nacional. La opinión pública en general ve la propuesta como un "oportunismo populista" y no una medida de fondo.



Lo peor de todo es que este debate se reactiva cada vez que ocurre un crimen contra un niño o niña, pero al final no ocurre nada, pero sí genera falsas expectativas y juega con el dolor de las familias de las víctimas que ven en la medida una luz de esperanza para encontrar justicia.



Esta semana, en el podcast de No Es Hora De callar, Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO y Juan Francisco Valbuena, periodista de la sección de política de EL TIEMPO, hablan sobre las reales posibilidades que tiene esta salida jurídica.

NO ES HORA DE CALLAR