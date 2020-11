Cinco ciudades del país levantan su voz contra el feminicidio

Entre el primero de enero y el 31 de octubre de este año, 209 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio en Colombia. Las cifras, que han sido recopiladas por el Observatorio de la campaña No Es Hora De Callar, hacen una radiografía sobre cómo la violencia de género es fatal para cientos de ellas.

Son más de 200 nombres, historias y rostros que el país no debe olvidar, porque como sociedad nos recuerdan la urgencia de tomar acciones para erradicar todas las agresiones contra niñas y mujeres. Estamos ante una crisis que, además, se recrudeció cuando se decretó la cuarentena nacional para contener a la pandemia de covid-19.



Durante los meses del aislamiento obligatorio, la Línea nacional 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia tuvo un incremento del 130 por ciento de llamadas recibidas, en contraste al mismo periodo del año anterior.

(Lea también: ADN hallado en una gaseosa delató a homicida de niña y su abuela)

En medio de este desolador panorama, No Es Hora De Callar y la Fundación Avon para la Mujer se han unido en el marco de la iniciativa #AisladasNoSolas, para enviar un mensaje contundente a todos los sectores de la sociedad: #NoEsHoraDeCallar el feminicidio. Ahora más que nunca, pese a las dificultades que implica el distanciamiento social, las mujeres y las niñas deben contar con todo el acompañamiento posible. De lo contrario, la vida de muchas seguirá en riesgo inminente.



Por esta razón, este lunes 23 de noviembre y como antesala a los actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla serán las ciudades desde donde se levantará la voz y se hará un acto en memoria de estas 209 niñas y mujeres y por todas las que han perdido la vida a causa de la violencia machista.



El propósito del acto de memoria ‘#NoEsHoraDeCallar el feminicidio #AisladasNoSolas’ es hacer un llamado para que las víctimas dejen de ser cifras y, además, sensibilizar a todo el país sobre la gravedad de este delito.



Desde las 8:30 de la mañana se leerán los nombres de todas las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio este año. También, se expondrán 90 rostros y nombres. La exposición simultánea y el acto de sensibilización tendrán lugar en el Parque de los Hippies, en Bogotá; el Centro Administrativo Municipal - CAM La Alpujarra, en Medellín; la Plaza San Francisco, en Cali; la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga; y la Plaza de la Paz, en Barranquilla.

(Le recomendamos: No Es Hora De Callar y Fundación Avon se unen y rechazan el feminicidio)

En Bogotá, No Es Hora De Callar ha documentado 18 feminicidios. En el departamento de Antioquia 34 mujeres y niñas han sido asesinadas. Por su parte, en el Valle del Cauca se han registrado 31 casos, en Atlántico, 14 y en Santander 8. Son las zonas del país en donde más feminicidios han ocurrido en lo que va del año, de acuerdo con datos del Observatorio de la campaña.



“En el marco de #AisladasNoSolas y de la mano de la campaña No Es Hora De Callar, el objetivo el próximo 23 de noviembre es hacer visibles esos rostros de mujeres víctimas de feminicidio en Colombia, entre ellas nuestra querida Cindy Morales Salguero, Gerente de Zona de Avon quien fue asesinada en Florencia (Caquetá) a manos de su ex pareja”, manifestó Ricardo Hinojosa, gerente general de Avon, Cluster Andino.



En cada ciudad harán presencia autoridades departamentales, municipales y colectivos civiles, como las Secretarías de la Mujer a nivel local y departamental. También participará Gheidy Gallo Santos, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer; Claudia López, alcaldesa de Bogotá, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali y Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Agenda por ciudades

Este acto de sensibilización será la apertura de algunas conmemoraciones y jornadas que tendrán lugar en todo el país, de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En estas ciudades se levantará la voz y se hará un acto en memoria de estas 209 niñas y mujeres y por todas las que han perdido la vida a causa de la violencia machista FACEBOOK

TWITTER

En Cali, además de mantener la exposición pública de los 90 rostros y nombres, se llevarán a cabo otras actividades en toda la ciudad. La Casa Matria, un espacio para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres, organizará de la mano de la Secretaría de Salud, el foro ‘Las queremos vivas: la dimensión política del dolor’. Tendrá lugar el 25 de noviembre, también a propósito de la semana de la salud mental. Por su parte, el 26 y el 27 de este mismo mes se organizarán movilizaciones ciudadanas y otros eventos con enfoque de género.



En Medellín se harán eventos locales y, con alcance nacional, una actividad virtual. El 25 de noviembre Marcela Lagarde, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablará sobre el feminicidio en América Latina, así como de los avances, retrocesos y retos en la aplicación de este delito. Las personas interesadas podrán conectarse desde las 4:00 p.m. en las plataformas digitales de la Alcaldía de Medellín para asistir al foro ‘Desafíos para la sanción del delito de feminicidio en Colombia’.



En Bucaramanga, el 24 de noviembre la exposición ‘#NoEsHoraDeCallar el feminicidio #AisladasNoSolas’ se llevará hasta el Parque Lineal Río de Oro, al norte de la ciudad. El 25 de noviembre, en este mismo lugar, tendrá lugar un encuentro de conmemoración y taller con mujeres del Barrio Bavaria II.



En Barranquilla, por su parte, la Alcaldía y la Gobernación de Atlántico están invitando a la ciudadanía a sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una de las maneras de hacerlo es publicar en las redes sociales una fotografía con la etiqueta #SoyLibre, para recordar que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias. Esta iniciativa ha sido liderada por Silvana Puello Visbal, primera dama de Barranquilla. A través de los canales digitales de la ciudad y del departamento se publicarán más detalles de la agenda de esa semana.



En Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer ha planeado su agenda alrededor de tres ejes: reconocer y visibilizar las experiencias de lucha y resiliencia de las mujeres que han afrontado violencia de género; fortalecer la confianza en las instituciones y recordar su deber de prevenir, atender y sancionar estas agresiones; y reiterar la responsabilidad que todos los sectores de la sociedad tienen para erradicar la violencia contra niñas y mujeres, en especial el feminicidio. En sus redes sociales y se publicará información detallada sobre las actividades que llevarán a cabo en la ciudad.

(Le puede interesar: La tecnología, una aliada para frenar el acoso sexual laboral)

Usted se puede unir enviando mensajes a las familias de las sobrevivientes, como a sus familiares, usando la etiqueta #NoEsHoraDeCallar el feminicidio.

NO ES HORA DE CALLAR