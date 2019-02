'Este es un problema de hombres y mujeres': Natalia Ponce de León

Las cifras de violencia contra las mujeres siguen en aumento, según las estadísticas de las diferentes entidades. Los casos de ataques con agentes químicos y de violencia dentro de las relaciones de pareja no son aislados. Y esas estadísticas parecen no disminuir a pesar de todas las leyes y normativas que existen alrededor del tema, señala Natalia Ponce de León, sobreviviente de violencia de género y líder la Fundación que lleva su nombre. "Todas las rutas están, pero las instituciones públicas del Estado no trabajan juntas. Cada una va por su lado”, señala.

Para ella, no hay muchas otras normativas que promover, solo es necesario que esas leyes salgan del papel y se hagan cumplir. El caso más claro del que habla es la Ley 1773 de 2016, o Ley Natalia Ponce de León, con la que se sanciona la comercialización de los químicos con los que se llevan a cabo ataques contra las mujeres. Las sustancias se siguen comercializando sin la debida reglamentación y en las zonas rurales los químicos no tienen control, más en las zonas donde se procesa la cocaína.



Por eso, Natalia le pide a la Policía aumente el control en estas áreas, ya que los daños son irreversibles. Pese al drama de los ataques, hoy la problemática es más visible y las autoridades saben cómo actuar, en parte gracias a las capacitaciones que reciben los funcionarios.



Y para sumar a este cambio, Natalia lazó una campaña de concientización y prevención que promueve el programa “Por mí, por ti, por los dos”, con el que espera impactar a más de 5.000 jóvenes en cuatro ciudades de Colombia. Por medio de talleres enfocados en las relaciones de pareja tempranas, las relaciones sexuales, el cuerpo, la menstruación, y otros más, espera que este segmento de jóvenes, entiendan la responsabilidad del respeto y el auto cuidado.

Además, algo que deja claro en su trabajo, es que el cambio solo será posible si se suman hombres y mujeres. “No se trata de acabar con los hombres sino de trabajar todos en conjunto”, señaló Natalia.



Con este proyecto también busca romper ciertos paradigmas que refuerzan la idea de patriarcado implantado desde pequeños, y que inicia el ciclo de la violencia de género.



En el podcast de No Es Hora de Callar de esta semana, Natalia Ponce le envía un mensaje a as mujeres para que reconozcan la violencia que pueden estar viviendo, ya sea económica, física, sexual o psicológica. Para ella, esta última puede ser la más fuerte y la que más destruye.



NO ES HORA DE CALLAR