En 2020, los colombianos podrán firmar pacto contra explotación sexual

En los últimos siete años, cerca de 12.000 niñas y adolescentes han sido víctimas de la explotación sexual comercial y la trata de personas. Esta cifra es solo un subregistro porque la dimensión de la llamada "esclavitud moderna" puede triplicar el número.

Combatir este crimen ha sido una de las banderas del procurador Fernando Carrillo, por eso destinó desde abril de 2018 a un grupo especial para recorrer y actuar en las zonas más neurálgicas de Colombia, con resultados que se podrán medir el primer trimestre de 2020. Sin embargo, el compromiso de la ciudadanía no está en el nivel que se esperaría.



En diferentes oportunidades se ha insistido en que la responsabilidad no puede recaer solo en las autoridades y es necesaria una sociedad activa frente a la problemática.



Esa será una de las acciones del tercer año de trabajo contra la explotación sexual. El mismo pacto que han firmado alcaldes y gobernadores estará disponible en la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría, a partir de enero.



Allí, cualquier ciudadano puede suscribir su compromiso para ayudar a erradicar la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres y además cooperar con las autoridades para ayudar a ubicar a las redes de proxenetas y explotadores.



El trabajo en 2019, para apoyar a las víctimas menores de edad, concluyó en Bogotá el pasado 3 de diciembre con la VIII Audiencia pública. Desde 2018 se ha hecho incidencia en Cartagena, Medellín, Pereira, la triple frontera de Amazonas, Cúcuta, Ibagué y Cali.



En cada una de estas audiencias se firmó el pacto contra la trata y explotación sexual y se expusieron los puntos críticos de cada región, lo que permitió la captura de varias personas que hacían parte de redes de explotación y proxenetismo. Uno de los casos más críticos estaba en la vía Honda-La Dorada, donde había montada una estructura criminal que explotaba niñas entre los 9 y 14 años.



Al frente de este trabajo ha estado la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia, Adriana Herrera, quien en el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar hace un balance del último año de trabajo y explica los retos y proyectos de 2020.



La campaña No Es Hora De Callar le hace un llamado urgente a los nuevos alcaldes y gobernadores para que tengan como uno de los puntos prioritarios, en sus planes de gobierno, la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas.

NO ES HORA DE CALLAR