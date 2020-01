Así se llevó a la pantalla grande el escándalo de acoso en Fox News

Una producción cinematográfica basada en los hechos reales del caso que rodeó al reconocido comunicador y fundador de la cadena de noticias Fox News, Roger Ailes, y protagonizada por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie, llega a la pantalla grande de la mano de Cinecolombia con el nombre de El escándalo (Bombshell).

El escándalo narra el entramado de la historia real, que comenzó el 6 de julio de 2016, cuando la reconocida periodista y conductora de televisión Gretchen Carlson levantó su voz y denunció a Ailes. A ella se le sumó la también periodista de la misma cadena Megyn Kelly, con los sucesos que se habían presentado diez años atrás.



El caso salió a la luz pública después de que Carlson mostró al mundo las conversaciones con Ailes, en las que le decía: “Si tú y yo hubiéramos tenido relaciones sexuales, a ti te habría ido mejor y a mí, también”. Después de ello, la reputación del hombre fue en picada, y 15 días después presentó su renuncia a la cadena de noticias.



El reparto del filme está liderado por las ganadoras del premio de la Academia, Charlize Theron, quien encarna a Gretchen Carlson; Nicole Kidman, quien personifica a Megyn Kelly, y la nominada al Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto Margot Robbie, quien asume el papel de una productora que trabajaba en Fox.



Este último es un personaje de ficción, pero hace alusión a las más de 20 mujeres que también fueron víctimas del asedio sexual de Ailes.



Así lo afirmó la misma Robbie, en entrevista para EL TIEMPO*. “Kayla es un personaje ficticio, pero sus experiencias son una combinación de las experiencias de muchas mujeres en Fox News, y hubo muchas historias, tanto públicas como unas privadas que solo conocían los cineastas”, dijo.

Además de ello, Robbie agregó que trabajar de la mano de Jay Roach, director, y de Barry Ackroyd, director de fotografía, obligó a que día a día se tuviera un cronograma muy ajustado. Además, agradeció el trabajar con Charlize y Nicole, quienes la aconsejaron y guiaron en todo momento.



“Jay estuvo grabando de manera continua; Barry Ackroyd, nuestro director de fotografía, tenía iluminado todo el set para que pudiéramos rodar así, por lo que no había mucho tiempo para montaje o para descansar en nuestros tráileres o donde fuera. Cuando estábamos en el set era algo como ‘no paras hasta completar lo del día’, y además de eso, Charlize es una de las productoras de esto, así que debía andar por ahí haciendo un millón de cosas más, logrando que todo se viera elegante, maravilloso y poderoso en todos los sentidos. Cualquier momento que tuviera fuera del set estaba recibiendo consejos de Nicole y Charlize: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Qué hiciste en este punto de tu carrera? Las dos fueron importantes mentoras para mí en este proceso y fue un buen momento para unirme a ellas”, agregó Robbie.



Estos tres personajes, acompañados de un gran elenco, se enfocan en dar el punto de vista de las mujeres que denuncian a un abusador sexual y lo que conlleva hacerlo. Así, el trabajo de Theron y Kidman se vuelve más arduo debido a lo complicado de interpretar a mujeres que han sido víctimas de este delito.



“Fue un material difícil, de matices; estos personajes son complicados. Tuvimos la responsabilidad de hacer toda la investigación que pudiéramos hasta un mes antes de terminar la película; hasta ese punto, todavía seguíamos trabajando en hacerlo lo más preciso posible”, afirmó Charlize Theron.



Adicionalmente, dijo que fue un trabajo continuo para sacar una producción de este calibre en tan poco tiempo y de grabar escenas oscuras o emocionales que se ven en la película.



“El elenco es impresionante. Creo que la clave fue estar ahí de manera consistente –señala Charlize–. De hecho, la grabación no fue tan larga, y la preproducción también sucedió muy rápido, así que todo fue un poco rápido y furioso. Por eso estuvimos dedicados en cada momento, durante toda la grabación”.



Pocas personas fueron tan poderosas como Roger Ailes en los años noventa y los dos mil; desde la dirección ejecutiva de Fox News, que siempre fue reconocida por tener ideología conservadora, consolidó el canal como uno de los más vistos en Estados Unidos, por encima de CNN y NBC.



Adicionalmente, Ailes fue quien fomentó una forma de hacer periodismo a la que hoy muchos consideran fake news, bajo la afirmación de que “a la gente no le gusta estar informada, quiere sentirse informada”; por eso, muchos se atreven a afirmar que él cambió el periodismo para siempre.



Esta historia, de cómo 26 mujeres se unieron y generaron la caída de uno de los hombres más poderosos en los medios comunicación en el mundo, sorprendió a todos e influyó directamente en el nacimiento del movimiento #MeToo.

