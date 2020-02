Aborto, otro motivo de polarización

El aborto sigue siendo tema de álgidos debates en el país. Las semanas de gestación, las causales para hacerlo, los principios morales y éticos y la religión entraron en el espectro de la discusión que sumó otro punto a la polarización que hemos vivido los últimos años.

Por un lado, bajo principios religiosos hay quienes consideran que es fundamental proteger la vida que se está gestando y por tanto, se oponen a la interrupción de un embarazo. En el otro espectro, hay personas que defienden el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres y si esto se articula, o no, con su proyecto de vida.

Desde el año 2006 la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-355, permitió la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia bajo tres causales específicas: si el feto tiene una malformación que lo hace incompatible con la vida fuera del vientre, si la salud física y mental de la madre peligra con el embarazo y si la gestación es producto de una violación. Al día de hoy el Congreso de la República, encargado de reglamentar el asunto, no ha hecho su tarea.



(Lea también: La deuda con las niñas del mundo)

Lo cierto es que esta discusión es mucho más amplia de lo que se ha planteado en términos jurídicos. En la mayoría de los escenarios ha sido la moral y la religión las que han llevado la batuta en el debate público.



Por ello la carga de ser mujer y madre, facetas que parecen inseparables en una cultura fuertemente influenciada por la religión, ha resultado en el reproche y estigma hacia quienes deciden interrumpir su embarazo. ¿Son irreconciliables la religión y el aborto?

El cuerpo de la mujer no es un medio de transporte en la gestación. La sociedad ha instrumentalizado nuestro cuerpo FACEBOOK

TWITTER

Para Mazo no es incompatible ser religiosa y defensora del aborto; el trabajo de ‘Católicas por el Derecho a Decidir’ es un gran ejemplo de ello. Aún así, la ONG considera que son necesarias nuevas formas de interpretar la Biblia, así como reflexionar sobre el papel que la mujer ha tenido en la Iglesia.



“El cuerpo de la mujer no es un medio de transporte en la gestación. La sociedad ha instrumentalizado nuestro cuerpo.”, afirmó Andrea Mazo, coordinadora de la ONG ‘Católicas por el Derecho a Decidir’.



Argumenta, además, que el Derecho Canónico es más garantista que las leyes colombianas, pues las causales para eximir de pecado a las mujeres que interrumpen su embarazo son más amplias que las otorgadas por la Corte Constitucional.

Pese a que hay lineamientos sobre el aborto en el país, las mujeres aún deben enfrentar barreras para acceder a una IVE segura. Un sistema de salud deficiente, la objeción de conciencia del personal médico, precarias condiciones socioeconómicas y señalamientos sociales, son algunas de las situaciones que impiden que puedan interrumpir su embarazo, lo que ha derivado en procedimientos realizados en periodos muy avanzados de la gestación.



Ahora bien, los abortos realizados en avanzadas semanas no solo son resultado de las barreras que enfrentan las mujeres. Algunas ex militantes de las Farc han denunciado ante la justicia ordinaria que fueron obligadas a interrumpir su embarazo, incluso a los ocho meses de gestación.





(Le puede interesar: ¿Tiene futuro la cadena perpetua para violadores?)

Quienes han denunciado este tipo de violencia sexual han sido muy claras en decir que ellas no tuvieron la oportunidad de decidir si querían abortar o no. (…) No Es Hora De Callar seguirá denunciando los abortos cometidos en las filas de las Farc, porque estas mujeres no pudieron elegir”, manifestó Jineth Bedoya.



En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, Sandra Mazo, coordinadora de la ONG 'Católicas Por el Derecho a Decidir', habló sobre la religión y el aborto, y fue más allá en la interpretación de lo que realmente nos dice la Biblia sobre el derecho a decidir y concebir.



NO ES HORA DE CALLAR