El pasado 24 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, la periodista Jineth Bedoya, editora de género de esta casa periodística, pronunció un discurso en la Casa de Nariño, al ser notificada de la creación del Centro de Memoria e Investigación No Es Hora De Callar. Esta fue la intervención.



“Empiezo por la gratitud, porque ese es uno de los primeros pasos para reconocer, que nunca, por más difícil que sea el camino se inicia de cero.



Gracias, presidente Gustavo Petro, por llegar a este día soñado. Llevo dos décadas luchando por él. Y gracias a la tarea incansable de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y a las amigas abogadas de CEJIL, porque sin ellas y ellos no hubiéramos llegado hasta la Corte Intereramericana de Derechos Humanos ni le entregaríamos una sentencia histórica a Colombia y al mundo.



Pero también gracias a cada una de las víctimas y sobrevivientes que esta noche están aquí y que están en territorio, porque ellas fueron mi motivación para no desfallecer y lo siguen siendo. Mujeres, hombres, personas LGTBIQ+, no binarias; su lucha es la mía y nuestras lágrimas y dolor son colectivos y poderosos. Paradójicamente, se convirtieron en nuestro combustible.



A mi madre, Luis Nelly Lima, la verdadera heroína de esta historia; a cada uno de los y las voluntarias de No Es Hora de Callar y su directora Catalina Barragán, así como a uno de los hombres más maravillosos que han marcado mi vida; César López, por llegar a mi lado a los rincones más alejados de Colombia para apoyar a las víctimas e intentar cambiar su realidad.



Por supuesto, a la Consejería de Reconciliación Nacional y su consejera Eva Ferrer, por haber levantado la mano, por haber asumido este reto y entender que la reparación no es solamente una obligación de Estado si no una condición básica de empatía y respeto para la no repetición. Es por eso que esta medida de reparación queda bajo su sombrilla y amparo, porque no podemos repetir que somos todas las víctimas todas, cuando seguimos segregando como si la memoria fuera una construcción exclusiva de unos pocos.



Conmemoración Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual Foto: César Carrión. Presidencia

Este proceso lleva más de año y medio, intentando afianzar la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió. Hemos tocado muchas puertas y algunas se cerraron por completo porque no han entendido que es un mandato de un tribunal internacional que debe cumplir el Estado.



Sin embargo, en este camino, hemos encontrado funcionarios y funcionarias que quisieron cumplir con él y están trabajando para que quienes han afrontado violencia sexual, y las periodistas que han sufrido violencia ejerciendo su trabajo, puedan tener un lugar donde sean reconocidas como lo que son: sobrevivientes y luchadoras.



Así que gracias también a quienes han permitido dar este paso importante para tener este lugar. Al presidente de Cisa, Nicolás Corso, quien nos ayudó en este último tramo a encontrar ese espacio que llevábamos tantos años soñándonos.



Y gracias a la Representante Especial del secretario general de Naciones Unidas, Señora Pramila Patten y su equipo, por haber puesto los ojos en Colombia y honrarnos con su visita. Además de ser un honor para mí, ser una de las Global Champion de su oficina.



Señor Presidente, justo hoy hace 10 años, estábamos conmemorando el 25 de mayo, en Medellín, con el informe que hice, tras una reportería de 8 meses, sobre el entonces llamado 'Clan de los Urabeños', ahora rebautizados como 'Clan del Golfo'. Los mismos paramilitares criminales reciclados que tienen entre su mayor holding de delincuencia organizada el reclutamiento de menores para esclavitud y explotación sexual.



¿Sabían que hasta les venden las vidas y los cuerpos de las niñas a sus supuestos enemigos, las disidencias de las Farc? Esos son los que prometen entrar a la paz total, mientras siguen comercializando seres humanos.

Antes de llegar a este momento toqué muchas puertas. Y pocas se abrieron, tal vez porque tras algunas de ellas estaban quienes por acción u omisión estuvieron ligados a lo que se concretó la mañana del 25 de mayo del 2000. Un atroz secuestro, tortura física y sicológica interminables y una violación masiva. A quienes creen que hablar de esto es victimizarse, les recuerdo que la construcción de memoria parte del relato y que sí bien, nos cuesta hablar, tampoco somos “las violadas”, como me dijo hace poco el alcalde de una ciudad. Somos personas resilientes, autónomas y transformadoras. No simple víctimas.



Es por eso que termina siendo injusto que quienes hoy tengan que responder por las medidas ordenadas por la corte IDH, si bien es cierto que ahora son Estado, terminen siendo quienes sí me abrieron la puerta. Pero esa es la dinámica de la guerra, el daño y la impunidad. Lo importante es que nosotros y nosotras somos superiores a eso. Ahí radica el sentido de la palabra RECONCILIACIÓN.



El apoyo y la acción del pasado, de los funcionarios del pasado, se quedó en la palabra bonita, la palmada en el hombro, el silencio de gobiernos frente a mi caso y la abierta inoperancia de la Fiscalía General de la Nación, a quien en gran parte le debemos esta condena del Estado colombiano por la Corte Interamericana.

Jineth Bedoya Lima. Foto: EL TIEMPO

Por eso sigue habiendo una deuda con el periodismo. Se debe entender el periodismo como una institución democrática que tiene derecho a la libertad de expresión. Mis victimarios, mientras me mantenían secuestrada, me recalcaron varias veces que este “era un mensaje para la prensa colombiana y su posición arrodillada y conveniente frente a la guerrilla”, en medio de los fallidos diálogos de paz del Caguán. Me marcaron el cuerpo y el alma para que nos silenciáramos y efectivamente lograron silenciar a muchas y muchos de mis colegas. Otros decidimos persistir, en un empeño casi que suicida. Por eso hoy, dos décadas después, no podemos volver a promover la estigmatización de esa época, en la que si se cubría el proceso de paz se era un periodista guerrillero y si se cubría orden público se era periodista facho o paraco.



No éramos ni lo uno ni lo otro. Éramos y somos periodistas.



De ahí que el fracaso de la reparación colectiva para los y las periodistas nos lleve a asumir responsabilidades, unas compartidas y otras de Estado. En Colombia tenemos 165 periodistas asesinados y muchos medios atacados, un olvido imperdonable en el informe final de la Comisión de la Verdad.



Pero nuestro propósito, y el mío en particular, ha sido no quedarme en el dolor y el estigma. Decidí reciclar la rabia y convertir el dolor en algo que transformara. Lo entendí de la mejor manera en agosto del 2015, cuando la justicia dejó en libertad a uno de mis victimarios. Llamé a una lideresa de Montes de María que hoy está aquí, Yirley Velasco, y le dije que si caminaba conmigo. Creyó que era a un parque y accedió. En verdad la intención era regresar, en una caminata colectiva al lugar a donde 11 paramilitares la habían violado a ella y a un centenar de mujeres.

Entonces, tres días después, emprendimos una marcha de 19 kilómetros, a 40 grados de temperatura desde El Carmen de Bolívar hasta El Salado. 700 personas transpiramos la tragedia y el olvido y regresamos al lugar donde guerrilleros y paramilitares jugaron por años, con la vida de sus pobladores.



En el camino aparecieron mariposas violeta, y no las amarillas de la región. Y cuando hicimos el mismo recorrido en La Hormiga (Putumayo), o en el Puerto de Buenaventura, ellas, las mariposas volvieron a aparecer. Decidí averiguar eso que significaba y encontré la respuesta a mucho de lo que soy hoy: las mariposas violeta en la cultura oriental significan dignidad. Entendí que en todos esos trayectos, LA DIGNIDAD caminó a nuestro lado.

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ayer, junto a la representante Pramila Patten y las amigas de ONU Mujeres, volvimos a ver en Cartagena a muchas de esas mujeres y nos desgarró el alma escuchar sus testimonios y sus reclamos. Los violentos regresaron nuevamente a intimidarlas y a recordarles la violación. No nos podemos permitir que a barbarie se repita.



Por eso, eeñor Presidente, le invito a que nos acompañe y nos respalde para volvamos a caminar. Para volver a retornar. Para que recuperemos ese caminar de dignidad, porque ahí también está la reconciliación. Que nuestros pasos le recuerden a los violentos que con nuestros cuerpos, ¡NUNCA MÁS!



Y eso, solo lo logramos con respuestas a los procesos. Porque la justicia no es tan justa y necesitamos funcionarios que entiendan cual es el sentido de su labor.



Nosotras, las mujeres que hemos empujado este tema y las acciones para contrarrestarlo, estamos conscientes de que en cualquier momento pueden apagar nuestra voz físicamente, porque esa es la única valentía que tienen los empuñan un arma. Lo que no saben ellos es que por cada voz que apaguen hoy ya están listas miles para seguirles gritando que con nuestros cuerpos y nuestras vidas ¡NUNCA MÁS!



Buscar justicia es injusto. Porque dejamos nuestra vida en ese camino y en la mayoría de las veces nos quedaos sin verdad, pero no sepultamos la esperanza ni perdemos el sueño de la reivindicación. Mi sueño es que algún día, algún fiscal general tenga el coraje de sentar en un estrado judicial al general retirado de la Policía que ordenó mi asesinato y a los otros uniformados que cohonestaron con él.

Mi sueño, general Salamanca, es que le dé continuidad al trabajo que inició la general Patricia Salazar en la Dijin, y que se destine un equipo especial de inteligencia para combatir la trata de personas, la explotación sexual, pero sobre todo la corrupción que tiene sumida a Cartagena, como nunca antes, en uno de los epicentros más grandes de turismo con fines de explotación sexual del mundo.



Nuestro sueño, el de las mujeres y de todas las personas que hemos enfrentado la violencia sexual, es que la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ y las magistradas que tienen la decisión en sus manos, entiendan la grandeza del momento histórico que les tocó asumir y abran, sin más dilaciones, el Macro caso No.11 de Violencia Sexual.



El 2 de agosto del 2018, tres organizaciones: la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Mesa de Participación de las Víctimas y la Campaña No Es Hora De Callar, le entregamos a la JEP, documentados, con nombres e historias, 1.600 casos de víctimas de violencia. Esa fue la base para lo que hoy reposa en la Jurisdicción Especial. Así inició este proceso y abrió el camino para los informes que varias organizaciones de víctimas y mujeres han documentado y entregado.



Así que no hay excusa. El momento es ahora.



Señor Presidente, amigas de las organizaciones de mujeres, de víctimas, amigos y amigas que nos ayudan y respaldan, la próxima semana tendremos un histórico Consejo de Seguridad en Medellín, para hablar exclusivamente de violencia de género, donde el drama de reclutamiento de niñas para la esclavitud y explotación sexual no es menor. Así como los feminicidios y la violencia sexual que tenemos en la calle, en el colegio, la oficina o en la casa.

Facebook Twitter Linkedin

Varias mujeres, representantes de diverrsos sectores estuvieron en el lanzamiento. Foto: Presidencia de la República

Por eso, la sentencia de la Corte Interamericana, en mi caso, nos da una oportunidad única, porque lo que le ordena al Estado colombiano, es en gran parte lo que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo: capacitar, prevenir, documentar y corregir.



Empecemos por repotenciar la Linea 155, de la cual, con un inmenso honor soy madrina desde que fue creada por la entonces consejera para la mujer Cristina Plazas. General Salamanca, esa es una línea que salva vidas.



Y vidas es lo que tenemos que seguir salvando y transformando.



Ese será uno de los pilares del Centro de Memoria e Investigación No Es Hora De Callar y ese seguirá siendo mi objetivo, hasta el último día de mi vida.



Que nunca más nos silencien. No Es Hora De Callar.



JINETH BEDOYA LIMA

​EDITORA DE GÉNERO