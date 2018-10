Desestigmatizar a las víctimas, reto para combatir la violencia sexual

“Podemos aprender mucho de lo que está pasando en otros países. Es importante tomar unos protocolos y unas normas para que toda la gente entienda que hay soluciones y hay ejemplos de éxito”, señala Greg Houston, jefe de misión adjunto de la Embajada Británica en Colombia, y agrega que se requiere una respuesta internacional a través de la cual se pueda trabajar contra la estigmatización de las víctimas, ya que si ellas confían en el Estado y en la justicia, pueden hablar.

La Embajada Británica ha implementado en Colombia y en el mundo diferentes programas para erradicar la violencia sexual. En 2014 esta institución lanzó la campaña ‘Time To Act’ (Tiempo De Actuar), una iniciativa a nivel mundial que busca combatir la violencia sexual contra las mujeres en medio del conflicto. En este sentido, Houston señala que “la violencia sexual en muchos casos fue usada como arma de guerra” y añade que la Embajada ha capacitado a 17 mil militares y policías en 26 países frente a este tema.



Por otra parte, el funcionario señala que la trata de personas, es una de las problemáticas principales que se encuentra dentro de la agenda internacional. “La Organización Mundial del Trabajo estima que hay 40 millones de personas en el mundo que fueron víctimas de esclavitud moderna el año pasado” afirma y explica que el impacto en niñas y mujeres es mucho más fuerte. “Según algunos estudios, la trata de personas genera 150 billones de dólares anuales. Es un problema internacional y necesita una respuesta internacional”, agrega.

Sin embargo, gracias a la cooperación internacional que ha proporcionado la Embajada Británica y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, Houston considera que la erradicación de estos flagelos puede verse con optimismo. “Yo creo que es posible llegar a tener una cultura en la que se pueda hablar cuando esto pase y que no haya impunidad y haya una justicia que funcione bien por las víctimas” reflexiona y añade que es un trabajo duro y una situación que no se puede cambiar de un día para otro.



En este episodio del podcast de No Es Hora De Callar, la subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña, Jineth Bedoya Lima, habló con Greg Houston, jefe de misión adjunto de la embajada británica en Colombia, sobre la importancia de trabajar en acciones de escala nacional e internacional para combatir la violencia de género y la trata de personas.

NO ES HORA DE CALLAR