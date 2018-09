En 2018, 37.727 mujeres han sido víctimas de violencia de género

“La familia está muy dolida. Es una situación muy difícil para todos”, señala July Andrea Espinosa, familiar de Xiomara Sánchez Rojas, quien fue hallada sin vida el pasado jueves 13 de septiembre, en el humedal Jaboque, ubicado al occidente de Bogotá. Los familiares señalan que su expareja es el agresor.

Espinosa recuerda que la joven, de 26 años, estaba desaparecida desde el lunes 10 de septiembre. Ese día se llevó a cabo la audiencia por la custodia de su hija y tras terminar la diligencia, Xiomara se trasladó a una tienda donde decidió terminar su relación sentimental.



A partir de ese momento, la familia de la víctima no tuvo más noticias de ella. Espinosa recuerda que en varias ocasiones él (su pareja) la había amenazado y agredido, y Xiomara ya lo había denunciado por maltrato. Ese es el principal argumento de los familiares para presumir que fue él quien cometió el delito.



Según Medicina Legal, 37.727 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia de género entre enero y julio del presente año. Esta cifra hace referencia a 12.987 casos de presunto delito sexual y 24.830 casos de violencia de pareja contra mujeres.



Por el momento, la familia de Sánchez deberá esperar dos meses para recibir el dictamen de Medicina Legal y así continuar con el proceso penal. A pesar de que el señalado de cometer el delito se fue de la ciudad después de que se conocieran los hechos, Espinosa espera que este caso pueda resolverse. “Tengo mucha fe en que va a hacerse justicia, en que se van a esclarecer los hechos y que esto no va a quedar impune”, afirma.

Tres años sin respuesta

Otra familia que está a la espera de una respuesta de las autoridades es la de una menor abusada sexualmente en Pore, Casanare. Pero en este caso, han pasado más de tres años desde que se presentó la denuncia. El presunto agresor es el intendente jefe de la Policía Didier Augusto Cabrera Díaz, quien rechazó los cargos y está en libertad.



“Estoy con rabia, decepcionada, porque desde que le pasó el caso a mi hija todas las audiencias se han aplazado”, reclama Eliduvina Gerónimo García, madre de la víctima. Como lo hacen todas las familias de quienes han afrontado violencia de género, cuestiona la falta de protección a las mujeres.



Eliduvina relata que en enero de 2015 su hija conoció al agresor, cuando esta iba por una autorización médica a la estación municipal de Policía, donde Cabrera, encargado del trámite, le pidió su número de teléfono. A pesar de que la menor no se lo dio, el entonces subcomisario consiguió llamarla y la invitó a salir.

Estoy con rabia, decepcionada, porque desde que le pasó el caso a mi hija todas las audiencias se han aplazado FACEBOOK

TWITTER

El policía llevó a la menor a unas cabañas a las afueras del municipio, donde abusó sexualmente de ella. Dos meses después, la madre presentó la denuncia pero no ha habido ningún progreso.



El pasado martes 11 de septiembre, la audiencia para la formulación de la acusación fue aplazada por décima vez, según Cristian Soto, abogado de la familia. El abogado explica que estos aplazamientos se han dado por diferentes motivos, como la inasistencia de la fiscal encargada o los plazos solicitados por el abogado de Cabrera para reunir más pruebas. De esta forma, el proceso se ha dilatado por más de tres años.



“Cada vez que aplazan la audiencia, mi hija se encierra y no me habla. Luego me dice: ¿para qué hablé si no me creen?”, lamenta Eliduvina.

Niñas y adultas mayores entre las más afectadas

En lo corrido de septiembre, 13 casos de violencia de género han despertado indignación en diferentes regiones del país. Sin embargo, el subregistro podría duplicar o triplicar esta cifra. En estos casos, se manifiestan diferentes delitos como violación, acoso sexual, extorsión sexual, pornografía infantil y feminicidio. Las niñas entre los 10 meses y los 14 años y las adultas mayores son las principales afectadas.



Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, y Cali son las ciudades en las que se han presentado estos delitos. En la mayoría de los casos las agresiones han sido perpetradas por miembros cercanos al contexto social o al núcleo familiar de la víctima.

Estos son algunos de los casos registrados que han generado conmoción e indignación en la población colombiana por la brutalidad con la que fueron cometidos.

Valle del Cauca, 5 de septiembre:

Sandra Liliana Naspiral González fue apuñalada en 17 ocasiones por su compañero sentimental, Álvaro Javier Solís en una vivienda ubicada en la invasión de la Balastera en el sur de Tuluá en Valle del Cauca.



Según las autoridades, Solís tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio, por lo cual estuvo en la cárcel durante seis meses.



El mayor, Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la Policía en Tuluá afirmó que a pesar de la gravedad de las lesiones que este hombre le causó a su esposa, el delito que se le imputará está por establecer por parte de la Fiscalía, pues no se alcanza a configurar como un feminicidio.

Cali, 6 de septiembre:

Una bebé de diez meses fue brutalmente agredida por su cuidadora, Nini Johana, en un jardín infantil de Cali. La agresión a la menor quedó registrada en las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se observa cómo la cuidadora jala a la bebé de los brazos y le pisa el pie, para luego arrojarla en una cuna.



Los padres de la pequeña la llevaron al hospital en donde les notificaron que tenía una fractura en la pierna izquierda. Al pedir explicaciones, la respuesta por parte de la institución fue que la menor se había lastimado con el caminador.



El jardín infantil fue cerrado después de lo ocurrido. Los familiares de la pequeña, en compañía de otros padres de familia que rechazaron lo ocurrido hicieron un plantón frente a la Fiscalía para exigir la pronta investigación del caso.

Amagá (Antioquia), 9 de septiembre:

La Policía de Antioquia informó de la captura de un hombre de 29 años acusado de abusar sexualmente de su prima, una menor de ocho años. Según las autoridades, el hombre convenció a la víctima de abandonar la casa y caminar hacia lugares deshabitados, con la promesa de que irían a ver televisión, pues en el hogar de la menor no hay acceso a este servicio.



Después de que la Policía conoció la denuncia, se hizo un seguimiento que permitió la captura del hombre y el rescate de otros 10 menores que habían sido abusados sexualmente. El capturado quedó con medida de aseguramiento en la cárcel municipal de Amagá por acceso carnal y acto sexual con menor de 14 años.

Santander, 13 de septiembre:

En esta fecha se llevaron a cabo diferentes capturas, por parte de la Policía de Bucaramanga, por cuatro casos de abuso sexual contra menores.



En el primer caso, la madre de tres niñas de uno, cuatro y diez años de edad, en complicidad con su hermano de 43 años, forzaba a las menores a ser grabadas teniendo relaciones sexuales y posteriormente permitía que el hombre cometiera todo tipo de abuso sexual contra ellas. Actualmente, esta mujer se encuentra privada de la libertad en un establecimiento carcelario por estos hechos.



La segunda captura que se llevó a cabo fue la de un hombre de 57 años de edad que estableció una relación sentimental con una adulta mayor de 70 años, para acceder sexualmente a sus nietos, de ocho, nueve, 11 y 13 años de edad.

Por otra parte, una mujer de 31 años fue capturada en el municipio de Girón (Santander), por sostener relaciones íntimas con su compañero sentimental en presencia de su hija de ocho años y posteriormente permitir que su pareja, en su condición de padrastro, abusara de la menor.



La última captura fue realizada al padre de una niña de cuatro años que también es padrastro de una niña de cinco. Este hombre llevaba a las menores a la casa de su amante, donde tenía relaciones sexuales en presencia de ellas y posteriormente las abusaba sexualmente. El agresor fue capturado en el barrio Villas de Girardot.

Bogotá, 15 de septiembre:

Una mujer de 61 años, con limitaciones físicas, habría sido abusada sexualmente en un centro médico, ubicado en el suroccidente de Bogotá, por un paciente psiquiátrico.



Su hija informó a las autoridades después de que su madre en lenguaje de señas le contara lo sucedido. Posteriormente, un médico especialista realizó los exámenes correspondientes y determinó que la mujer sí fue abusada sexualmente. El paciente con problemas psiquiátricos fue trasladado a otra clínica después de que se conoció la situación.

Boyacá, 18 de septiembre:

Una mujer de 32 años fue brutalmente atacada con arma blanca por su pareja, Jorge Merchán, de 27 años, en su vivienda ubicada en el municipio de Tópaga, Boyacá.



Habitantes de la zona presenciaron el hecho y llamaron a la línea de emergencia 123. Los miembros de la Policía llegaron al lugar, capturaron a Merchán y trasladaron a la mujer a un centro asistencial ya que tenía múltiples heridas causadas por el arma blanca. Merchán quedó a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de Sogamoso, fue judicializado por violencia intrafamiliar y lesiones personales, se le impuso medida de aseguramiento y podría ser acusado de tentativa de feminicidio.

Bucaramanga, 19 de septiembre:

Un adolescente de 14 años fue aprehendido por la Policía de Bucaramanga por el delito de extorsión. Al parecer, el joven contactó a una menor, de 11 años de edad, en el colegio y logró ganarse su confianza para que le enviara una foto desnuda.



Posteriormente le exigió el pago de cinco millones de pesos y cumplir cinco retos sexuales a cambio de no publicar la foto. Entre los retos, aseguraron las autoridades, estaba la realización de fotografías y videos, donde se viera el rostro de la víctima tomando bebidas alcohólicas, consumiendo sustancias alucinógenas, autolesionándose o realizando diferentes tipos de acciones sexuales.



Cada caso es una historia que tiene una víctima, un núcleo familiar destruido y una acción urgente por hacer por parte de las autoridades y la sociedad en general.



#NOESHORADECALLAR