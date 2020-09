La situación de las mujeres en las cárceles de Colombia

A la fecha, en Colombia hay 6.743 mujeres privadas de la libertad en alguno de los 56 establecimientos carcelarios del país, según los últimos datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. De ellas, una cuarta parte, es decir, 1.703 mujeres, aún no tiene resuelta su situación jurídica, pese a que está recluida en una cárcel; muchas siguen a la espera de que las declaren inocentes o culpables.



(Lea también: En lo corrido del año, 178 mujeres han sido víctimas de feminicidio)

Los delitos más comunes por los que están condenadas y sindicadas son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir; hurto; y homicidio. La mayoría tiene entre 25 y 39 años, otra parte importante está entre los 18 y 24 años; el resto tiene entre 40 y 69 años y tan solo 28 mujeres tienen más de 70 años.

​

En cualquier caso, ser mujer en una cárcel tiene implicaciones distintas que ser hombre. Por esto, en el 2018 la Universidad Javeriana, de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, hizo un estudio sobre la situación carcelaria del país bajo un enfoque de género. Su objetivo era identificar quiénes eran y cómo vivían las mujeres privadas de su libertad, para proponer políticas con un enfoque diferenciado que atendiera a sus necesidades. Para ello, encuestaron a 536 mujeres en cárceles de todo el país.



(Le puede interesar: Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del covid)



Dentro de sus hallazgos encontraron que el 67 por ciento de las recluidas vivían en estrato uno y dos. El 73 por ciento recibía menos de dos salarios mínimos al mes para sostener a su hogar. De acuerdo con el estudio, “la mayoría de las mujeres encuestadas tienen un estatus socioeconómico bajo”.



Sumado a esto, el 56 por ciento de ellas no había terminado el colegio, sea porque necesitaba trabajar, no tenía apoyo económico o había quedado embarazada. Además, cerca de la mitad de las encuestadas afirmó haber afrontado violencia física al menos una vez en su vida; un poco más del 40 por ciento afrontó violencia psicológica y una quinta parte fue víctima de violencia sexual.



(Le recomendamos leer: 'Soy el hijo de una mujer víctima de feminicidio')



La mayoría de las mujeres en centros carcelarios son madres, fuera y dentro de los establecimientos. En agosto del 2018, según el Inpec, había 15 mujeres lactantes y 86 gestantes. 67 niños menores de tres años vivían en las prisiones junto a sus madres, quienes, según la ley, deben separarse de ellos cuando cumplan esa edad.



De acuerdo con el informe de la Universidad Javeriana, cerca de la mitad de las mujeres tiene hijos menores de 11 años y el 75 por ciento son cabeza de hogar. Según el estudio, cuando fueron detenidas, sus hijos quedaron a cargo de otro familiar, casi siempre la abuela. La situación es distinta cuando el hombre es el detenido, pues los menores quedan al cuidado de la madre.



También, los datos revelaron que cuando una mujer es privada de su libertad hay repercusiones directas para su familia, especialmente para los niños más pequeños. Bajo rendimiento académico, abandono del colegio y consumo de drogas y alcohol son algunos de los efectos que la detención de sus madres tuvo para algunos menores.



(Además: 'Los feminicidios son una epidemia')



Otro punto a destacar es el acceso a productos de higiene menstrual y servicios de salud. La situación de las cárceles en materia de servicios básicos es precaria, lo que hace que las mujeres tengan su periodo en condiciones mucho más difíciles. “Aun cuando las toallas higiénicas son indispensables, varias participantes indicaron que no cuentan con la cantidad suficiente”, detalla el informe. El 76 por ciento afirmó que no tiene toallas para todo el ciclo y el 10 por ciento no cuenta con una persona que pueda suministrárselos. Además, no todas pudieron acceder a exámenes médicos relacionados con su salud sexual y reproductiva, como por ejemplo una citología.



Contrario a lo que ha sucedido en épocas anteriores, actualmente el hacinamiento en las cárceles de mujeres no es tan alto. En septiembre del 2020, según información oficial, hay 399 mujeres más de las que estos establecimientos están en capacidad de albergar. En enero, cuando el hacinamiento era de cerca del 40 por ciento, había más de 8.800 mujeres privadas de la libertad.



(Le sugerimos: ¿Puedo denunciar violencia intrafamiliar si ocurrió hace tiempo?)

NO ES HORA DE CALLAR

Consulte aquí todos los artículos de No es Hora de Callar.