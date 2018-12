¿Cuál es el futuro de los derechos humanos en América?

Los derechos humanos son una pieza clave de la sociedad y su vulneración necesita la atención de toda la región. Así lo afirma Myriam Méndez, procuradora delegada para la Descentralización y las Entidades territoriales. Por eso, mañana lunes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se llevará a cabo el segundo foro interamericano sobre este tema, que tendrá lugar en Bogotá y en el que se abordarán los desafíos para promover la garantía de derechos en el continente.



El II Foro Interamericano de Derechos Humanos: Todos por Igual se centrará en discusiones sobre corrupción, migraciones, justicia, desigualdad y violencia contra niños, niñas y adolescentes como los principales factores a tener en cuenta para la promoción de los derechos humanos.

Este evento, que es liderado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, reunirá a más de 20 expertos de la región y contará con la presencia de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la Corte, de Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión, y del presidente Iván Duque.



De esta forma, se busca promover que los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adopten medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos, explica Méndez. También será una oportunidad para hacer un balance de esta situación en el continente.



La primera edición del foro se llevó a cabo en Washington (Estados Unidos) el año pasado. Esta nueva edición será realizada en Bogotá, mañana lunes, a 70 años de la entrada en vigor de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la ONU en 1948.



Esta ocasión permitirá dar un foco especial sobre lo que el país tiene para ofrecer en este tema, señala la funcionaria. “Colombia tiene una de las constituciones más progresivas en el mundo. Tiene una consagración de derechos, económicos, culturales, sociales, ambientales, políticos y civiles que otros países ven con bastante aprecio”, agrega.



Sin embargo, el país y la región aún enfrentan varios obstáculos para que los ciudadanos gocen plenamente de los derechos humanos, advierte la procuradora. El efecto que tiene la corrupción sobre el ejercicio de estos derechos es uno de los desafíos principales para dar respuesta a esta problemática, al tener implicaciones en los sistemas de salud, la alimentación, la educación, entre otros, comenta.



Este es uno de los tres retos que el foro destaca en su agenda. Los otros son la movilidad y la justicia. Sobre el primero, Méndez resalta que “el mundo tiene unos flujos migratorios que antes no había tenido que afrontar” y que es necesario prepararse para esta coyuntura de “orden mundial”.



En materia de justicia, el evento se enfocará en el tema de la verdad. Para ello, participará Francisco de Roux, presidente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este es un elemento clave para la justicia y para la reconciliación, determina Méndez. “Es un desafió que tenemos como sociedad para poder la página sobre el legado de 50 años de conflicto”, añade.



La desigualdad también tendrá un espacio en el foro, en el que se hablará sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como claves para la equidad. “Para el caso de Colombia, el derecho al medioambiente está conectado con la posibilidad y habilidad nuestra como país, teniendo en cuenta que el ambiente es nuestra mayor riqueza”, asegura la procuradora. Esto está estrechamente relacionado con el potencial económico de Colombia, del que se desprende la posibilidad de materializar los otros derechos, anota.



Por otra parte, el evento hará énfasis en la violencia y la discriminación de género contra niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los menores deberían primar sobre cualquier otro derecho, pero en realidad enfrentan amenazas alarmantes, dice Méndez. “No solo le están robando la comida a los niños, también están siendo víctimas de explotación sexual”, indica, y agrega que Colombia tiene unos índices de abuso sexual contra menores que son intolerables.



Finalmente, se abordarán tres temas coyunturales de la región: la protección de los defensores de derechos humanos, la situación de las personas privadas de la libertad y la libertad de expresión.



Estas son problemáticas sobre las que se necesitan más acciones, establece la funcionaria. “Si bien es cierto que cada vez hay mayor visibilidad sobre las amenazas y la situación de vulnerabilidad que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos, en el caso de Colombia no necesariamente quiere decir que se esté corrigiendo”, comenta.



También las personas recluidas en establecimientos carcelarios atraviesan una situación preocupante. De acuerdo con Méndez, América Latina tiene problemas de hacinamiento carcelario brutales, con casos en los que se excede el 200 por ciento de la capacidad de estos lugares. “Las personas privadas de la libertad necesitan garantías en el ejercicio de sus derechos y estamos viendo un escenario donde hay muertes producto de la violencia carcelaria, suicidios, tortura, aislamiento”, agrega.



Por último, se hará un balance de las limitaciones de la libertad de expresión en la región y sus efectos en la sociedad. Asimismo, se generarán recomendaciones para que los Estados garanticen el derecho a la protesta social.



Con este foro, se espera que se establezcan pautas que permitan a las instituciones respaldar los derechos humanos con suficiente capacidad técnica y con articulación, que ayuden a fomentar la conciencia de la ciudadanía para denunciar cuando sus derechos sean vulnerados y que reafirmen la importancia de que la corrupción sea sancionada, señala la procuradora. “Los derechos humanos son los que nos permiten vivir en sociedad de la mejor manera posible”, concluye.



