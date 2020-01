Las 'polas' que trabajan por la equidad

En 2017, cuando en EE. UU. surgió el movimiento #MeToo para denunciar el abuso y acoso sexual contra las mujeres, los colectivos feministas que venían trabajando sobre el tema en el mundo tomaron más fuerza; Colombia no fue la excepción y así surgieron también nuevas expresiones.



Ese año, siete jóvenes colombianas y estudiantes de la Universidad de Los Andes, se dieron cuenta que había poca interacción de escritos en español sobre feminismo. Por eso, Vanessa, Carolina, Paola, Pía, Juliana, Daniela y Camila, crearon un blog para hablar de los “micromachismos” que existen en la sociedad; a este encuentro le llamaron ‘Siete Polas’.

“Somos afortunadas, ya se habla de feminismo; siempre tenemos como propósito desmitificar el feminismo”, señala Camila. Este colectivo, después de dos años, brinda una mirada diversa sobre el movimiento, y por eso argumentan que son siete mujeres, siete miradas, siete universos, siete “rollos” completamente diferentes, pero que buscan un mismo objetivo: desaprender el machismo que predomina en la sociedad.

Estas siete activistas, que viven en diferentes ciudades del mundo, han unido esfuerzos para alimentar sus redes sociales y el blog de manera constante; esto rompe el estereotipo que se ha creado desde hace tanto años, de que “las mujeres no pueden trabajar juntas”, y es un empujón a los nuevos colectivos a que sí se puede trabajar para lograr un cambio.



Desde este colectivo, Vanessa envió un mensaje contundente: “Las mujeres que ocupan cargos de poder deben abrir el espacio a otras mujeres”. Según ella, esta es una manera de que las mujeres comiencen a romper las brechas de género que hay en tantos escenarios a nivel mundial.



Para Vanessa no hay nada perdido en el feminismo. "Estoy esperanzada, pero el feminismo tiene grades desafíos; uno de ellos es vencer a varios gobiernos machistas”.



En este nuevo episodio del podcast de No Es Hora De Callar, Valentina Daza y Camila Pérez, activistas de 'Siete Polas', hablan con Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, sobre su colectivo, cómo es su trabajo como feministas y el panorama para este 2020.

NO ES HORA DE CALLAR