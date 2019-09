No Es Hora De Callar: 10 años de lucha contra la impunidad y silencio

“No era una opción guardar silencio”. Esa fue la frase que acuñó la periodista Jineth Bedoya hace 10 años, cuando decidió contar, ante un público extraño y lejano a su realidad, en Madrid (España), el drama que padeció el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y violada. Su motivación: como ella, miles de mujeres habían afrontado lo mismo, pero no se atrevían a hablar.



Por eso, a un testimonio que se transformó en causa y misión, Bedoya decidió bautizarlo con contundencia y lo llamó No Es Hora De Callar.

La decisión de Bedoya de exponer su caso a la luz pública marcó un antes y un después para las mujeres víctimas de violencia sexual.



Lo que se inició como un mensaje en una manilla que fue repartida entre cien personas es hoy un gran movimiento con reconocimiento internacional, que ha apoyado directamente a más de 6.000 mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país.

La campaña también ha trazado pautas importantes a nivel hemisférico sobre cómo informar acerca de la violencia de género, y abrió la puerta para que la comunidad internacional tuviera en sus agendas el tema de la violación usada como arma de guerra en Colombia.



El trabajo de No Es Hora De Callar y de su creadora también llevó a que por decreto presidencial se estableciera un día nacional para dignificar a quienes han padecido violencia sexual. “Fue un proceso muy difícil, pero, en últimas, ese es el único legado que uno les puede dejar a quienes han afrontado violencia sexual”, indicó Bedoya, quien explicó que así se obliga al Estado a reconocer que miles de mujeres, niñas y adolescentes afrontan esta problemática.



Pero el trabajo no se limitó a visibilizar. También buscó transformar vidas a través de la comunicación y la reivindicación de derechos, por lo que cuenta desde esa fecha con el apoyo de EL TIEMPO y todos sus medios.



Además, de la mano de la Casa Editorial EL TIEMPO y la Universidad Central se creó el primer Observatorio de Medios de Comunicación en temas de violencia de género en Colombia; allí se estudian el lenguaje, la estigmatización y todo tipo de violencia del que puedan ser víctimas las mujeres.

La campaña ha caminado al lado de miles de mujeres, cientos de kilómetros en el ámbito nacional en las acciones denominadas ‘retornos simbólicos’, para que las víctimas regresen a los lugares que afrontaron violaciones masivas, como los Montes de María, el bajo Putumayo, Buenaventura o el Catatumbo; así mismo, realizó un trabajo de emprendimiento, durante dos años, con sobrevivientes de abuso sexual en el Pacífico sur colombiano.



Con esto, Bedoya les brindó a las mujeres la posibilidad de que alzaran su voz en contra de la violencia sexual, y le hizo ver al país que las víctimas que claman por una repuesta no están pidiendo caridad, sino justicia.



La periodista reconoce que falta mucho camino por recorrer para que se dejen de presentar casos de este tipo, pero desde No Es Hora De Callar seguirá alzando su voz de protesta contra todos los actos violentos hacia las mujeres, ayudando a que cada día sean menos las que decidan callar.



Desde finales de 2017, No Es Hora De Callar lidera la iniciativa nacional Mi Voz Cuenta, en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y la Embajada del Reino Unido.



Por todo lo anterior, este viernes 6 de septiembre, esta casa editorial iniciará la conmemoración de 10 años de trabajo contra la violencia de género con un acto de memoria.



“Así como hace diez años yo pude hablar, hoy quiero que otras mujeres hablen con la misma libertad y respaldo”, señaló Bedoya. No Es Hora De Callar reconoce que la mejor manera de conmemorar este décimo aniversario es replicando lo que fue su inicio; por eso, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá, mujeres de todo el país narrarán sus historias como un acto de verdad y reivindicación.



A las 9 a. m. se iniciará una transmisión ininterrumpida hasta las 5 p. m., con los testimonios de las mujeres que pidieron ser escuchadas; esta podrá verse en la página web de EL TIEMPO y en su canal de YouTube. Se trata del inicio de un trabajo periodístico que se extenderá a otras zonas del país durante los próximos meses.

