Mujeres, en el último lugar de la pirámide económica

El reciente informe de Oxfam argumenta las inmensas desigualdades económicas que siguen existiendo entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres siguen siendo las que más horas trabajan y las que menos remuneración tienen; entre esas horas no remuneradas se cuentan labores como el cuidado del hogar, lavar, cocinar y cuidar enfermo, entre otras.



“Los estereotipos de la sociedad señalan que las mujeres son las que deben desarrollar las labores no remuneradas”, señala la Dra. Paula Herrera, profesora del departamento de Economía de la Universidad Javeriana.

Y las cifras no son nada alentadoras. Según Oxfam, a nivel mundial la desigualdad de género es de tal magnitud que los 22 hombres más ricos del mundo tienen mayores riquezas que los 600 millones de mujeres que tiene el continente africano.



Este sesgo, en su mayoría, se presenta en países de renta baja o 'subdesarrollados'; en estos, las labores que realizan las miles de mujeres y adolescentes podría sumar el 14,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de países como España.



El problema es latente a nivel global y el machismo es el común denominador de los casos en los que las mujeres son subestimadas y por muchos momentos, obligadas a realizar las labores del hogar. Así lo afirma Edmer Tovar, editor del diario Portfolio. "En muchos casos, el esposo es quien no deja laborar al mujer”.



Y si a esto se suma el imaginario colectivo de que "trabajar entre y con mujeres es casi imposible", hace más difícil que se erradiquen estas brechas.



Pero, a pesar de las cifras, proyectos como la Iniciativa de Paridad de Género, impulsada por la saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, son parte del cambio que se espera para que las mujeres tengan mayores posibilidades de acceder a labores remuneradas y así romper con estereotipos como que los hombres no pueden hacerse cargo de las labores del hogar.



En el podcast de esta semana de No Es Hora De Callar, Edmer Tovar y Paula Herrera hablan sobre el panorama de las brechas de género, los retos frente al tema y sobre las cifras que siguen siendo alarmantes.

NO ES HORA DE CALLAR