El ataque con ácido no solo desvanece un rostro

“Mi vida no puede continuar en medio del dolor y el llanto. Hay cosas buenas para ti. Tu las transformas”. Así piensa Patricia Espitia, aún sabiendo que casi no puede ver, no escucha por el oído derecho y le faltan más de 30 cirugías para recuperar parte de su rostro. Ella es sobreviviente de ataque con ácido. Cada día lo vive con intensidad y fe; su fe la levantó de la tristeza y le dio fuerza para ayudar a otras mujeres que han sufrido lo mismo.

El 13 de febrero de 2008, Patricia fue atacada con un agente químico por una pareja de desconocidos en el occidente de Bogotá, mientras iba de regreso a casa con su hija. Han pasado más de 10 años y miles de dolores físicos y del alma. Ahora prefiere pensar en que cada segundo es un regalo: “aquí estamos cada día transformando vidas, luchando, siguiendo adelante y sobre todo llevando un mensaje de resiliencia, donde podemos darnos cuenta que la vida, más allá del dolor, llega a la felicidad también”.



Esta sobreviviente ha tenido que pasar por 40 cirugías y el proceso de recuperación le puede tomar 10 años más. Con estos procedimientos busca mitigar las secuelas del ataque que no le permiten respirar por la nariz, sin embargo, ha aprendido a superar estos obstáculos y a recordarlo en cada frase. "Hago que estas limitaciones no sean más grandes que yo”, lo dice como consigna.



A esta lucha se suma la discriminación que ha padecido por su condición al momento de buscar trabajo. “Conseguir empleo no es fácil. La discriminación es algo terrible y más cuando tenemos estas características en nuestro rostro”, afirma y agrega que “es tan grande la discriminación, que no valoran las capacidades que se tienen”.

Todo esto fue motivación suficiente para liderar la Fundación Venceremos, que mediante talleres de empoderamiento y apoyo psicosocial, busca que las mujeres que hayan sufrido quemaduras por ataques químicos y de otras sustancias puedan superar los obstáculos.



En reconocimiento a sus esfuerzos, Patricia fue invitada por la organización ASTI (Acid Survivors Trust International), la cual tiene como propósito acabar la violencia con ácido en el mundo, a un evento que tendrá lugar en el Palacio de Buckingham, en Londres, el 17 de octubre. Allí buscará representar a las mujeres colombianas sobrevivientes de estos ataques, contar las dificultades que han tenido que afrontar y exponer el trabajo que se ha logrado al respecto.



En este episodio del podcast de No Es Hora De Callar, subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña, Jineth Bedoya Lima, habló con Patricia Espitia, una mujer víctima y sobreviviente de un ataque con ácido, acerca de cómo ha logrado salir adelante y sobre el trabajo que ha hecho para ayudar a otras mujeres que han padecido este tipo de violencia.

NO ES HORA DE CALLAR