Artistas latinoamericanas se unen para apoyar a No Es Hora De Callar

La canción, de la artista Rakel, fue donada por ella en 2014 para que se convirtiera en el himno de la campaña que apoya EL TIEMPO; esta versión se grabó desde casa y es lanzada hoy para apoyar a las mujeres y niñas que están afrontando violencia de género en la región, en medio de la pandemia.



‘El día es hoy’ tiene como propósito expresar apoyo y solidaridad a todas las víctimas de violencia de género. En lo corrido del año, No Es Hora De Callar ha documentado los casos, con nombres y rostros, de 138 mujeres y niñas víctimas de feminicidio en el país. A su vez, la Línea nacional 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia ha recibido 11.959 llamadas; en promedio, 119 al día, en contraste a las 52 diarias que se recibieron en el 2019. Esto representa un incremento del 130 por ciento de las solicitudes, lo que evidencia que la violencia de género se está recrudeciendo durante la pandemia de covid-19.



“En América Latina los casos de violencia de género se incrementaron en un 56 por ciento y el desempleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres, con un incremento del 106 por ciento por la pandemia. Eso también es violencia”, sostuvo Jineth Bedoya, directora de No Es Hora De Callar.



El sencillo, que hace parte del segundo álbum de Rakel, ‘Literatura para gatos’, acompaña a No Es Hora De Callar desde el 2014. Ese año, la artista oriunda de Medellín y actualmente radicada en México, entregó este regalo a la campaña, para que su voz y sus letras acompañen a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.



Desde entonces, esta canción ha sido parte del proceso de sanación y transformación del dolor de muchas mujeres.



“#ElDíaEsHoy himno oficial de No Es Hora De Callar, se viste de 15 voces de artistas talentosas y amigas de distintos lugares de Latinoamérica, que han aceptado sumarse a esta causa. Mujeres que admiro profundamente y que quiero que todos conozcan”, expresó Rakel a través de sus redes sociales, a propósito de este proyecto que han adelantado desde hace meses.



Esta versión cuenta con la participación de la ecuatoriana Mirella Cesa; Ninah Mars, Judy Buendía y Laura Guevara de Venezuela; Belén Pasqualini de Argentina; y Karely Rincón, la mexicana que está detrás del proyecto musical Una Canción Bonita. Desde Colombia, la actriz y cantante Diana Ángel se unió a estas mujeres, junto a Naty Botero, Silvia O., Vicky Echeverri, Ela White, Imara, Saralamar y la cantante lírica, Gisela Zivic. La producción estuvo a cargo de Diego Gómez, de ‘Mikaela Records’ y la edición fue hecha por Sebastián Bucarey.



“Las mujeres, hoy más que nunca, tenemos una gran responsabilidad con nosotras mismas; darnos cuenta del momento histórico, un recorrido ganado por nuestras antepasadas que nos convoca a unirnos, a hablar de lo prohibido, a soñar y alcanzar lo que se nos negó, a enfrentar verdades y sanar las heridas profundas de cualquier guerra. El día es hoy, es el constante presente de nuestra nueva realidad: el derecho irrefutable de ser y no ser jamás silenciadas”, manifestó la cantautora Saralamar.



El lanzamiento de esta versión será este jueves, 20 de agosto, a las 8:00 p.m. (hora Colombia), a través de YouTube. De esta forma, estas artistas esperan llevar su mensaje a todos los rincones de la región, para recordarle a las mujeres que afrontan violencia que no están solas. Además, para sensibilizar a todas las personas sobre la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas y sobrevivientes.



NO ES HORA DE CALLAR