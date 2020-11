Asesinato de Gómez Hurtado: ¿Dice la verdad el senador Julián Gallo?

El pasado 2 de noviembre se cumplieron 25 años del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, crimen que sacudió la historia política de Colombia y que hoy, en medio de nuevas versiones, continúa en la impunidad.



¿Está diciendo la verdad el senador Julián Gallo en su versión acerca de este crimen? El pódcast 'Informe reservado' analiza detalles de la versión que ha entregado hasta hoy el otrora militante del grupo guerrillero, que recientemente se atribuyó el asesinato:

El pasado 6 de octubre, el otrora jefe de las Farc dijo que él dio la orden de ejecutar el crimen. Prometió entregar más detalles. Sin embargo, Enrique Gómez Hurtado, hermano del político asesinado, explica por qué su familia no da ninguna credibilidad a esta versión de Gallo.



¿Por qué no parecen precisos los datos que entregó el ex Farc? La Unidad Investigativa estableció que hay otro miembro vivo de la Ruan (célula viva que habría cometido el magnicidio, según esta versión), José Marbel Zamora Pérez.



