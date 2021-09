Si no se ve en internet, ¿no existe?

¿Cuántas veces no hemos usado una referencia de una película o serie para verificar en la web si es real o no? Confiamos en la referencia que hay internet para interpretar la realidad. Pero, si no está en internet, ¿Quiere decir que no existe? ¿Quién decide lo 'normal' en Internet? Buscamos resolver estas preguntas en un nuevo episodio de 'Entre Clics', el pódcast de tecnología y el mundo digital en EL TIEMPO.



(Le puede interesar: 'Blockchain' y su propuesta de soberanía digital para principiantes)

En este episodio de 'Entre Clics' le contamos cómo identificar esos sesgos. Linda Patiño (@Lindapatcar) dialoga con Mariana Cabral, líder de Adobe Stock para Americas y Olga Paz, directora de la ONG Apropiación Colnodo.



(Escuche acá todos los pódcasts de EL TIEMPO)



PÓDCASTS EL TIEMPO