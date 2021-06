¿Un meme puede hacerlo cambiar su voto? | Entre clics

Un meme, como concepto, puede reproducir una idea compleja en una imagen, un gesto o un rostro. Sin embargo, su potencial para viralizarse y sobre todo su naturaleza cambiante, que puede ser copiado, editado, reformado y compartido por virtualmente cualquier usuario. Ello lo convierte en un instrumento para comunicar ideas rápidamente y de todo tipo de corriente de pensamiento.

Como la política no se escapa a esa realidad digital y entre memes del partido de fútbol o el superbowl, también circulan imágenes que viralizan entrevistas, debates o propuestas políticas. Incluso los memes han sido utilizados en innumerables campañas políticas y electorales en el mundo, incluyendo por ejemplo la campaña de Donald Trump para las elecciones del 2016.



En este episodio de Entre Clics, conversamos con Valeria Cortés, egresada de la Universidad Pontificia Javeriana, que realizó sus tesis precisamente en el análisis de los memes como elemento de militancia política, y con Enrique Uribe, doctor en Comunicación, investigador y docente de la Universidad El Externado, para indagar cuánta influencia puede tener un meme.

Según Cortés, se pueden clasificar las imágenes de memes en distintas redes sociales según su intención, desde una broma o un chiste hasta la militancia más activa. De hecho, en su análisis, la comunicadora asegura que entre más cerca está una contienda electoral mayor carga política pueden tener los memes.



Por su parte el profesor Uribe asegura que el meme trasciende el uso original de un contexto y le da nuevos significados, algunos muy locales, como los memes de contenido político, y otro más universales.



Ambos coinciden en que si bien puede tratarse de una broma, en algunos casos, gracias a la tendencia sistemática de consumir contenidos más afines a las tendencias propias, los usuarios pueden participar con mayor intensidad en una conversación y terminar repitiendo ideas, aún por fuera del contexto original. También plantean la posibilidad de que un candidato pierda su credibilidad no por un meme en particular, sino por el movimiento de comunicación generado a través de ese formato.



No se pierda #EntreClics, en @ElTiempoPodcast.







LINDA PATIÑO

Analista digital y autora del libro ¿Qué Diablos Hacen los Influencers? (Link: https://tienda.eltiempo.com/que-diablos-hacen-los-influencers)

@Lindapatcar (link: https://www.instagram.com/lindapatcar/)