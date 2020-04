Las licencias no remuneradas / ¿Qué hace mortal a un caso de covid-19?

En Colombia, entre los 19 casos fatales de coronavirus hay tres que llaman la atención porque, contrario a lo que se cree sobre el perfil de las víctimas, son personas sin aparentes enfermedades preexistentes o muy jóvenes. En contraste, entre los más de 1.100 infectados hay muchos cuyo síntomas se manifestaron de forma leve. ¿Por qué se produce esa diferencia? Además, en este episodio: El abuso de las licencias no remuneradas, el gobierno pone la lupa encima; el Senado finalmente decide cuándo empieza a sesionar de forma presencial; grandes artistas musicales a los que ha silenciado el coronavirus; ¿cómo comprobar su velocidad de internet en casa? Y al final, la sección 'La greca'.

Encuentre de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., un nuevo episodio, disponible a través de www.eltiempo.com así como directamente en la aplicación de Spotify.



'El primer café' es un pódcast desarrollado por Spotify y EL TIEMPO, una alianza en producción de contenido que permite llevarle a usted el análisis de la mano de periodistas expertos en sus áreas.

Preguntas y respuestas sobre 'El primer café'

¿Cómo escucharlo?



Cada día, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., un nuevo episodio de 'El primer café' estará disponible para reproducción inmediata y completa a través de www.eltiempo.com, sin que sea necesario ingresar a la aplicación Spotify o tener cuenta en ella. Sin embargo, la experiencia con 'El primer café' mejora al poder suscribirse a este y así recibir las actualizaciones de cada episodio automáticamente, así como acceder a toda la oferta de pódcasts que ofrece la reconocida plataforma de streaming.



¿Cómo suscribirse?



A través de la aplicación Spotify, oprimiendo el botón 'seguir' (o 'follow', si está configurado en inglés) en esta dirección web.



¿Cómo enterarse de nuevos episodios?



Hay varias opciones. Una es a través de la aplicación Spotify, que pondrá 'El primer café' entre sus preferencias. Otra, estar atento a las alertas de www.eltiempo.com, que se pueden activar tanto en versión móvil como en computador por medio de una pequeña campana que se encuentra en la parte baja derecha de la pantalla (así, recibirá también alertas de noticias de nuestro portal). Una tercera vía es por medio de las redes sociales de @eltiempo, siempre a partir de las 6 a.m.



¿Se puede descargar en el teléfono o en el computador?



Sí. La aplicación Spotify ofrece la opción de descargar cada episodio en el dispositivo, aunque ese archivo no se puede trasladar a otros aparatos. Es decir, al activar la opción de descarga, el episodio se puede escuchar sin estar conectado a internet (o en modo 'avión'), pero exclusivamente a través de la aplicación y en el dispositivo asociado a esa cuenta.



¿Los episodios anteriores desaparecen?



No, se pueden escuchar en cualquier momento. En Spotify aparecen organizados por fecha, en una lista, debajo del último episodio, y son una guía para entender temas que continúan presentes en la agenda nacional.



EL TIEMPO