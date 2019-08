Conozca 'El primer café', su mejor compañía en formato pódcast

En medio del vaivén frenético diario de información digital, urgía la opción de un programa amigable de noticias y análisis hecho con cabeza fría, para escuchar a través de dispositivos electrónicos y ojalá con la compañía de una buena taza de café.

Porque no es fácil comprender, por ejemplo, los efectos de una eventual dolarización de la economía colombiana si el tema se aborda a partir de los tecnicismos de los economistas. Sin embargo, a través del pódcast diario 'El primer café' es más fácil entenderlo: "Si tres personas tienen un banano, es mejor dividir el banano entre tres a que una persona se coma el banano y los otros dos no coman nada", explica en su estilo muy personal Edmer Tovar, editor de Portafolio y usual analista invitado a este nuevo programa.



Así, cada mañana, de lunes a viernes, usted tendrá acceso a un magazín informativo y de entretenimiento que lo acompañará en el desayuno, de camino al trabajo, mientras trota en la calle o en el gimnasio, o a cualquier hora del día. Cada entrega contará con un tema principal, completo en análisis y en relatos, además de noticias, comentarios y opinión.



'El primer café' es un pódcast desarrollado por Spotify y EL TIEMPO, una alianza en producción de contenido que permite llevarle a usted el análisis de la mano de periodistas expertos en sus áreas y bajo la conducción de dos grandes voces.



Los presentadores son los experimentados comunicadores Félix Riaño y María Beatriz Echandía, y a la mesa se sientan, entre otros, los periodistas Martha Soto (investigación), Gabriel Meluk (deportes), Eduard Soto (internacional) y Juan Francisco Valbuena (política).



Pero es también un espacio para enterarse de lanzamientos musicales, nuevas series para tener en cuenta, lo que viene en deportes, incluso aquello que cruza la barrera de lo viral para convertirse en agenda de conversación de la gente.



Así mismo, en la sección 'La greca', y para cerrar con picante cada episodio, Félix y María Beatriz reparten cafés simbólicos a los protagonistas de los hechos, desde los más ridículos hasta los más sorprendentes.

'El primer café' es una nueva vía para mantenerse informado. Foto: EL TIEMPO

Una escucha diferente

'El primer café' es un gran paso en la consolidación del formato pódcast como una alternativa de información y entretenimiento para un público masivo. Si bien, el podcasting ha dado una lucha desde hace más de una década por captar seguidores, es en este momento que se ha facilitado absolutamente todo para el usuario -escuchar y seguir un pódcast está a un clic de distancia-, una de las razones por las que sus audiencias han venido en constante crecimiento.



No es un secreto que muchos usuarios han migrado de los medios tradicionales por diferentes motivos. 'El primer café' quiere llegarles a quienes han saltado a las plataformas de streaming, pero aún no tenían una alternativa informativa que les ofrezca una compañía cálida y rica en contenido.



El pódcast es audio, pero no es radio: el usuario decide cuándo y en qué lugar escuchar, comenzando el programa desde un comienzo y no como le ocurre con la radio, que al sintonizar la frecuencia usualmente llega en medio de la información y a sabiendas de que le esperan tandas de comerciales. Al escuchar un pódcast, usted tiene el control, pues puede pausar, retroceder, adelantar, conforme a sus preferencias.



Cada día entre semana, encuentre en los canales de EL TIEMPO la etiqueta #ElPrimerCafé.



Este magazín, que enriquece toda la oferta de pódcasts de EL TIEMPO, cuenta con la dirección periodística de Carlos Solano, la investigación de Angélica Castellanos y la producción técnica de Julian Castiblanco.

El subdirector de EL TIEMPO, Andrés Mompotes (der.), conversó con Félix Riaño y María Beatríz Echandía acerca de este nuevo proyecto en el último episodio diario del podcast 'Al cierre'. Foto: Héctor Fabio Zamora

Preguntas y respuestas sobre 'El primer café'

¿Cómo escucharlo?



Cada día, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., un nuevo episodio de 'El primer café' estará disponible para reproducción inmediata y completa a través de www.eltiempo.com, sin que sea necesario ingresar a la aplicación Spotify o tener cuenta en ella. Sin embargo, la experiencia con 'El primer café' mejora al poder suscribirse a este y así recibir las actualizaciones de cada episodio automáticamente, así como acceder a toda la oferta de podcasts que ofrece la reconocida plataforma de streaming.



¿Cómo suscribirse?



A través de la aplicación Spotify, oprimiendo el botón 'seguir' (o 'follow', si está configurado en inglés) en esta dirección web: DÉ CLICK AQUÍ.



¿Cómo enterarse de nuevos episodios?



Hay varias opciones. Una es a través de la aplicación Spotify, que pondrá 'El primer café' entre sus preferencias. otra, estar atento a las alertas de www.eltiempo.com, que se pueden activar tanto en versión móvil como en computador por medio de una pequeña campana que se encuentra en la parte baja derecha de la pantalla (así, recibirá también alertas de noticias de nuestro portal). Una tercera vía es por medio de las redes sociales de @eltiempo, siempre a partir de las 6 a.m.



¿Se puede descargar en el teléfono o en el computador?



Sí. La aplicación Spotify ofrece la opción de descargar cada episodio en el dispositivo, aunque ese archivo no se puede trasladar a otros aparatos. Es decir, al activar la opción de descarga, el episodio se puede escuchar sin estar conectado a internet (o en modo 'avión'), pero exclusivamente a través de la aplicación y en el dispositivo asociado a esa cuenta.



¿Los episodios anteriores desaparecen?



No, se pueden escuchar en cualquier momento. En Spotify aparecen organizados por fecha, en una lista, debajo del último episodio, y son una guía para entender temas que continúan presentes en la agenda nacional.



