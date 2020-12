Episodio especial: Cómo superamos el 2020 y qué esperar del 2021

En este episodio especial de cierre de temporada, haremos un recorrido por un año tan irregular y sorprendente pero que no fue solo de covid-19 sino uno muy intenso en lo político, en lo judicial, en impactantes emergencias ambientales y en el escenario de las protestas sociales. ¿Cómo vivieron el año 2020 nuestros oyentes? Esto nos contaron; ¿Qué esperar del 2021? La respuesta, desde una visión realista pero también desde el aprendizaje que dejó el 2020. Al final, ofrecemos un café muy especial.



'El primer café' regresará el 8 de enero.

Encuentre de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., un nuevo episodio, disponible a través de www.eltiempo.com así como directamente en la aplicación de Spotify.



'El primer café' es un pódcast desarrollado por Spotify y EL TIEMPO, una alianza en producción de contenido que permite llevarle a usted el análisis de la mano de periodistas expertos en sus áreas.

