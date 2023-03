Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 6 de marzo de 2023:

El impacto más sensible hasta ahora en la credibilidad del Gobierno Petro es el escándalo que protagoniza el hijo del Presidente, el diputado Nicolás Petro, sobre presunto enriquecimiento con dineros para la campaña que provendrían de figuras polémicas como el 'turco' Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, el llamado 'hombre Malrboro'. Al responder a los señalamientos de su ex esposa acerca de que estos fondos en cuestión no proceden ni de la mafia ni de ninguna actividad ilícita, reconoce implícitamente que sí los recibió a nombre de la campaña, a los que no habrían llegado finalmente, lo que ya representa una profunda irregularidad.

Sin embargo, ahora también involucran al ministro del Interior, Alfonso Prada, por supuestas cuotas políticas en la costa caribe. No menor es el caso del hermano del presidente: Juan Fernando Petro. ¿Qué repercusiones tendrá este caso en el año más complejo de los proyectos del Gobierno?

