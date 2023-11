'El presidente ha tomado más cafés con Uribe que con nosotros': aliados del Gobierno

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 28 de noviembre de 2023:

Si los proyectos de reformas que ha presentado el Gobierno Petro han tenido que lidiar duras batallas y dilaciones constantes en el año y medio de mandato, aun contando con una alianza de partidos, el panorama político no parece mejorar con las señales de alerta que se desprenden del partido Liberal y de la Alianza Verde, ambos llamados partidos de Gobierno pero que buscan romper cobijas en esta convivencia: el expresidente César Gaviria anunció la intención de declarar al partido como independiente, aunque se ven las grietas de la unidad al interior de los liberales. Mientras tanto, tras una larga reunión, congresistas de la Alianza Verde acordaron que no hay acuerdo: no tomaron una decisión final. ¿Afectará este panorama de alguna forma la votación de los proyectos o todo será la búsqueda voto a voto? ¿cómo quedan alfiles como el ministro del interior, Luis Fernando Velasco?

