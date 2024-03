¿Qué tan factible es la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente?

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 18 de marzo de 2024:

Durante un acto presidencial y con las comunidades indígenas de público, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la idea de plantear una Asamblea Constituyente para hacer posibles las reformas sociales que no han logrado hacer curso en el Congreso. Aunque no es una presentación formal, sí abrió una discusión nacional. Además de si es pertinente o no, muchos se preguntan si es físicamente posible ante los tiempos para lograrlo, pero, además, si cumpliría los requisitos de trámite. Sobre esto, se refirió el mismo Presidente Petro en entrevista con EL TIEMPO que salió publicada este lunes.

