La disputa entre la representante a la Cámara de Representantes Catherine Juvinao y la fiscal Angélica Monsalve pudo no trascender si no fuera porque la congresista plantea que el objetivo final de la supuesta filtración de un audio editado era romper las filas del control político que ella junto a Katherine Miranda y otras representantes están haciendo frente a los debates a la reforma a la salud. Por eso, el presidente Gustavo Petro salió al corte y afirmó que su gobierno no 'chuza' a nadie ni tiene nada que ver con semejante rifirafe.



Sin embargo, pasando cuentas, la polémica sí se encendió en una semana en la que el Gobierno logró anotar un triunfo en sus primeros debates en la Cámara. ¿En qué va la reforma a la salud en este punto?

