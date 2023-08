Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 2 de agosto de 2023:

Con estas palabras, Nicolás Petro abrió una puerta en el caso judicial del que está pendiente todo el país: aunque se declaró inocente de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por dineros non santos con los que personajes cuestionables habrían intentado meterse a la campaña presidencial de Gustavo Petro, sí dijo que entregará información sensible a la Justicia. Esto, luego de que la Fiscalía entregara este martes una detallada investigación del rastro de más de 1.400 millones de pesos no justificados.



¿Prenderá el hijo del presidente un nuevo ventilador en torno a la corrupción política? ¿Qué dirá acerca de los supuestos aportantes? Y en este punto, cómo se ha transformado el rol de su ex esposa, Day Vásquez.

