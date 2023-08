Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 3 de agosto de 2023:

Eso que escucha es una fuente hídrica que, con la calma de un mantra y en forma de pequeñas esponjas sobre la tierra, nutre de agua a más de 17 millones de colombianos. Es el sonido del páramo.



Y he aquí una profunda estupidez que usted no va a creer: es probable que Colombia, que resguarda la mitad de los páramos del planeta, se quede sin estos ecosistemas en cuestión de años. Por ende, que también se quede sin una de sus principales fuentes de agua.



No es solo el calentamiento global: ¿qué está pasando con nuestros páramos y qué podemos hacer?

PODCAST EL TIEMPO