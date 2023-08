Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 31 de agosto de 2023:

¿Recibe mensajes de su jefe o de su trabajo a horas inadecuadas, cuando se supone que debe estar descansando? En redes sociales son comunes mensajes que cuentan estas historias y cómo al no atenderlos, sus jefes se salen de cabales. Pues bien, aunque hay una ley al respecto emitida por el Congreso desde 2022, todavía no hay una aplicación real, una herramienta que le permita a un empleado decirle a quien lo contrata que no está bien. Pero esta semana, la Corte Constitucional publicó un concepto adicional que es importante: la desconexión laboral es un derecho humano.



¿Qué significa esto en el plano de lo práctico?



