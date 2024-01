Incendios forestales: ¿está preparado el país para enfrentar el calentamiento global?

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 26 de enero de 2024:

La angustia por intentar aplacar los incendios que se tragan el bosque nativo de los cerros orientales de Bogotá no ha cesado en los últimos cuatro días.

Bomberos, policías, soldados, rescatistas y voluntarios experimentados intentan hacerle frente a las llamas, pero hasta este jueves en la noche solo habían podido controlar el 20 por ciento del fuego sobre la cima del cerro El Cable, en el corazón forestal de la ciudad.

La voz que escuchábamos en esta reconstrucción sonora es la de uno de los controladores aéreos de los helicópteros que descargan, cada uno, alrededor de 400 galones de agua que les toma 20 minutos recoger y volver al lugar. Y esta situación se vive también en simultánea en Santander, La Guajira, Cundinamarca, entre otros departamentos que sufren las consecuencias del fenómeno del Niño y las evidencias del cambio climático, que no pueden ser más obvias.

Pero, ¿por qué no ha sido posible controlar los incendios? ¿Está realmente preparado el país para estas emergencias? ¿En quiénes está la responsabilidad, realmente?



