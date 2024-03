El ataque israelí en Gaza durante ayuda humanitaria y la reacción de Colombia

Escuche aquí nuestro programa 'El café de hoy' del 1 de marzo de 2024:

El presidente Gustavo Petro ordenó que a partir de ahora, el país no volverá a comprar armamento israelí, en reacción al ataque en la franja de Gaza que el jueves dejó un saldo de 112 palestinos muertos cuando un convoy con ayuda humanitaria entraba a la zona en horas de la madrugada y, según la versión palestina, recibió los disparos de los soldados. La versión israelí señala que la tragedia fue producto de una estampida. Todo el caos fue grabado por una cámara militar aérea.



Si Israel ya había anunciado que suspendía parte de su cooperación militar con Colombia ¿Qué significa en este momento el anuncio del mandatario colombiano de no comprar más armamento de origen israelí? ¿Tiene algún efecto sobre la seguridad nacional y, en particular, sobre los contratos por los aviones Kfir?



